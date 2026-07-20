Expresidenta del CNE de Ecuador renuncia al organismo electoral

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La expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador Diana Atamaint renunció hoy a ser integrante del organismo, un mes después de ser removida como titular de la entidad.

La dimisión pone fin a casi ocho años de Atamaint en la insitución encargada de organizar comicios, a la que ingresó en agosto de 2018 y cuya presidencia ocupó desde noviembre de ese año hasta el pasado 11 de junio, cuando fue reemplazada por el consejero José Cabrera.

Según divulgaron medios locales, la renuncia fue presentada mediante un oficio dirigido al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Andrés Fantoni, entidad encargada de aceptar la dimisión y designar al reemplazo.

Hasta el momento, Atamaint no ha explicado públicamente las razones de su salida y ni ella ni el CNE han emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión.

La salida ocurre poco más de un mes después de que Cabrera asumiera la presidencia del CNE y solicitara a la Contraloría General del Estado una auditoría a la gestión administrativa desarrollada durante el período en que Atamaint dirigió la institución.

Sectores de oposición cuestionaron su periodo al frente del CNE y la señalaron por trabajar en función de proteger los intereses del Gobierno liderado por Daniel Noboa e incluso en las elecciones presidenciales de 2025 hubo acusaciones de fraude por parte del movimiento Revolución Ciudadana (RC).

Una vez que el Cpccs acepte formalmente la dimisión, la vacante en el CNE la cubrirá el consejero suplente José Merino, quien aseguró en redes sociales que asumirá la nueva responsabilidad «con humildad y compromiso».

En ocasiones anteriores, Merino ha asumido en reemplazo de consejeros ausentes a los plenos y su rol ha sido determinante en resoluciones como la cancelación de los movimientos Unidad Popular y Construye, decisiones posteriormente anuladas por la jsuticia electoral.

El cambio en la integración del CNE ocurre cuando Ecuador avanza en el calendario para las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre, en un contexto marcado por controversias tras la suspensión de organizaciones políticas de oposición.

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