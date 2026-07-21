Analizan en Lajas complejas problemáticas socioeconómicas

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Los miembros de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Isabel de las Lajas celebraron la XXXIV Sesión Ordinaria del XVIII Periodo de Mandato.

Durante el encuentro, los delegados debatieron temas de alto impacto para la comunidad, abarcando desde el deterioro de infraestructuras y servicios públicos hasta las dificultades financieras cotidianas y el análisis de la economía municipal.

La mayor preocupación de la población continúa en la imposibilidad de extraer dinero en efectivo de las sucursales bancarias locales. Esta situación está generada por los constantes problemas de conexión a internet debido a la falta de combustible para alimentar la planta eléctrica de ETECSA, sumado a la existencia casi nula de papel moneda dentro de las bóvedas de los bancos del municipio. El panorama se torna aún más complejo ante la dificultad existente para adquirir productos básicos mediante canales de pago digitales y transferencias.

En materia de obras e infraestructura, los delegados examinaron el estado constructivo de los espacios de esparcimiento, como el centro recreativo de Mora. Dicho acuerdo acumula varios meses sin avances concretos por la falta de materiales de construcción y de inversión económica para ejecutar su reparación.

Asimismo, la sesión abordó el incumplimiento de diversos acuerdos en los plazos previstos. Si bien varios planteamientos de los electores no cuentan con una respuesta inmediata por depender de recursos escasos, se señaló severamente la falta de gestión y el desinterés de directivos que no realizan el trabajo necesario para dar solución o seguimiento a las demandas ciudadanas.

Respecto al entorno urbano, la higiene de las calles se mantiene como un problema recurrente. Pese a la labor desempeñada por los trabajadores de Comunales, la limpieza perdura poco tiempo en los barrios, atribuido en gran medida a indisciplinas sociales de los propios residentes.

Por otra parte, profesores de la escuela municipal y provincial del Partido ofrecieron una explicación detallada sobre la necesidad de implementar las 176 nuevas medidas destinadas a impulsar la economía del país.

Aunque los presentes comprendieron la urgencia de estas disposiciones para el avance económico nacional, los delegados manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que su ejecución quede en el olvido una vez realizadas las inversiones iniciales, tal como sucedió con el polo productivo Maribona.

El desarrollo de esta sesión ordinaria evidencia la compleja coyuntura que atraviesa el municipio. Las limitaciones objetivas de recursos y combustible impactan de lleno en servicios vitales. Es necesario un compromiso colectivo entre las instituciones y la ciudadanía para avanzar a un futuro más seguro dentro del municipio.

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