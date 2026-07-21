Cienfuegos se viste de “26”

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos

La provincia de Cienfuegos se prepara para conmemorar el aniversario 72 de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en medio de un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y las difíciles condiciones económicas que atraviesa el país, pero con la firme decisión de continuar la obra revolucionaria.

Así lo confirmó Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en el territorio, en conferencia de prensa donde detalló el programa de actividades que se desarrollará desde el próximo 22 de julio.

El municipio de Rodas, destacado en la emulación por la efeméride, realizará el día 22 el acto por el Día de la Rebeldía Nacional. Ese mismo día, a las 8:30 de la noche, la céntrica intersección de Prado y San Fernando, en la capital provincial, acogerá la gala político-cultural en homenaje a la gesta del Moncada, mientras que el resto de los municipios celebrarán sus actividades el 23 de julio.

La jornada central provincial tendrá lugar el 24 de julio en el municipio de Aguada de Pasajeros, merecedor de esta distinción. Allí, además del acto principal, inaugurarán nuevas obras sociales que beneficiarán a sus habitantes.

El día 25, la habitual feria desde la Calzada de Dolores se sumará a las celebraciones, junto con la apertura de otras inversiones en el municipio de Cienfuegos, esfuerzo por mantener el ritmo de transformaciones económicas y sociales que el país impulsa ante las actuales circunstancias.

Motivados en el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el reto será seguir adelante para continuar defendiendo la Patria”, enfatizó Carranza Valladares.

Por su parte, Nancy Verona, subdirectora provincial de Cultura, informó que todo el territorio cienfueguero contará con un amplio programa de actividades recreativas y artísticas para festejar este nuevo aniversario de la gesta rebelde del 26 de julio de 1953.

Visitas: 0