Béisbol: Anuncian preselección de Elefantes para 65 Serie Nacional

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Un total de 54 peloteros integran la preselección de Cienfuegos que ya comenzó a entrenar con vistas a la Serie Nacional de Béisbol número 65, certamen que tiene fijado el 6 de septiembre como día para que rompan las hostilidades.

Aunque la gran mayoría de los atletas repiten del año anterior, donde los Elefantes protagonizaron una actuación que devolvió la confianza a sus seguidores, sin dudas llama la atención el retorno de importantes figuras, como son los casos de los jardineros Yoasnier Emilio Pérez y Luis Enrique González, así como el serpentinero Adrián Bueno.

El cuerpo de dirección, otra vez encabezado por Yoandri Moya, ya trabaja con nueve receptores, 14 jugadores de cuadro, nueve patrulleros y 23 lanzadores.

Detrás del plato destacan los experimentados enmascarados Richel López y Pedro González, aunque en ese apartado lucharán por un puesto Manuel Fernández, Edson Portela, Reily Gutiérrez, Lázaro Zerqueira, Andrés Vargas, Kevin Fernández y Orlando Castillo.

Erisbel Arruebarruena y Luis Vicente Mateo lideran otra vez a los jugadores de cuadro, sector en el que además fueron incluidos José Manuel Oramas, Darién Palacios, Raúl Pérez, Pavel Gómez, Kenly González, Erick Acevedo, Antonio González, Inasay Ramírez, Armando Padrón, Yerislandy Moya, Zaidel Santana y Alejandro Valera.

En los jardines, además del “Cúcuru” y Luis Enrique, optan por el cupo Félix Javier Rodríguez, Jorge Zúñiga, Alain Soto, Yosimar Quintana, Alberto Terry, Leodanys Sarduy y Lester Trujillo.

Los lanzadores llamados a la preselección son Hermes González, Raykol Suárez, Islay Sotolongo, Alex Pérez, Luis Santana, José Carlos Sarría, Kevin Hernández, Yadiel Loyola, Cristopher Sarría, Alexander Vargas, Yoelvis Leyva, Yonathan Santana, Niobal Barroso, Pablo Parapar, Yorjanis Ramos, Raúl Reyes, Adriano Nodal, Adrián Bueno, Yeison Fernández, Kiurle González, Yan Fernández, Irasel González y Randy Cuevas.

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