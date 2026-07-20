En fase de terminación el remozamiento del teatro Milanés (+Fotos)

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El teatro José Jacinto Milanés, de la ciudad de Pinar del Río, lucirá todo su esplendor para la gala político-cultural del venidero 25 de julio, luego de la mayor restauración en la última década, expresó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, María del Carmen Lazo Cala, presidenta del consejo provincial de las Artes Escénicas.

La directiva explicó que brigadas restauradoras del Fondo Cubano de Bienes Culturales y otras empresas estatales tuvieron a su cargo el proceso de mantenimiento constructivo, desde el 30 de junio último, etapas que contemplaron reparación de cubiertas, butacas, los pisos, pintura interior y exterior y 19 bienes patrimoniales como cuadros, esculturas, lámparas y espejos.

Lazo Cala enfatizó en el deterioro que presentaba el inmueble luego del paso del huracán Ian, en septiembre del año 2022, y que a pesar de los daños en el fondo habitacional del territorio y otras prioridades, las autoridades realizaron un esfuerzo conjunto para restaurar el coliseo, uno de los más antiguos de América Latina.

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