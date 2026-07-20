Incremento salarial llegará con los pagos de agosto

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Un millón 200 mil trabajadores son benefi­ciados con el incremento salarial al sector presupuestado y del salario mínimo nacional, que entró en vigor con la publicación en la Gaceta Oficial de la República en su edición ordinaria no. 60.

Las disposiciones tienen su origen en el Pro­grama Económico y Social del Gobierno y las transformaciones económicas y sociales aproba­das recientemente, en específico las medidas 72 y 73 del eje temático 10, el cual enmarca medidas vinculadas con el ámbito laboral y salarial.

Al dar detalles de los aumentos, funciona­rios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recalcaron que no consiste en una reforma salarial, imposible de aplicar por la tensa situación de la economía, debido esencialmente a las asfixian­tes disposiciones del Gobierno de EE. UU.

Sin embargo, es la continuidad de la política del Estado y Gobierno cubanos en el sector presu­puestado, de hacer incrementos parciales siempre que las condiciones lo permitan.

¿Quiénes se benefician?

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