Incremento salarial llegará con los pagos de agosto
Tiempo de lectura aprox: 31 segundos
Un millón 200 mil trabajadores son beneficiados con el incremento salarial al sector presupuestado y del salario mínimo nacional, que entró en vigor con la publicación en la Gaceta Oficial de la República en su edición ordinaria no. 60.
Las disposiciones tienen su origen en el Programa Económico y Social del Gobierno y las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente, en específico las medidas 72 y 73 del eje temático 10, el cual enmarca medidas vinculadas con el ámbito laboral y salarial.
Al dar detalles de los aumentos, funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recalcaron que no consiste en una reforma salarial, imposible de aplicar por la tensa situación de la economía, debido esencialmente a las asfixiantes disposiciones del Gobierno de EE. UU.
Sin embargo, es la continuidad de la política del Estado y Gobierno cubanos en el sector presupuestado, de hacer incrementos parciales siempre que las condiciones lo permitan.
¿Quiénes se benefician?
Visitas: 2