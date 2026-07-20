Activistas de Open Arms arriban a La Habana en el Velero Astral

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El velero Astral llegó este domingo a La Habana con integrantes del proyecto solidario “Rumbo a Cuba”, de Open Arms, de conjunto con otras organizaciones europeas.

La embarcación de Open Arms cruzó el Atlántico para apoyar a la mayor de las Antillas en medio del recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a la isla.

El proyecto “Rumbo a Cuba” tiene como propósito garantizar la autonomía energética del hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, al que llegarán este lunes los tripulantes y la delegación que los apoyó en el viaje a fin de entregar el donativo.

En el Mediterráneo, el Astral ha contribuido al auxilio de más de 15 mil vidas al realizar misiones de observación y vigilancia de los migrantes que naufragan en ese mar y es barco escuela en puerto del proyecto Open Arms.

La travesía contó con siete tripulantes y estuvo liderada por el rescatista catalán Óscar Camps, fundador y director de Open Arms.

El recibimiento estuvo a cargo de Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP); el vicegobernador de La Habana, Reinol García Moreiro; y, la directora del hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, Araís Consuegro Otero.

En la recepción participaron también la responsable de comunicación de Open Arms Laura Lanuza; el activista y político español Miguel Urban Crespo, cofundador del Partido Podemos; y, la eurodiputada por el Bloque Nacionalista Gallego, Ana Miranda Paz.

Tras cumplir con los protocolos convencionales en la Terminal de Cruceros de La Habana, los visitantes reciben la bienvendia durante un ceremonia en la sede del ICAP.

Ha arribado a puerto de #LaHabana el velero ‘Astral’ como parte del proyecto solidario ‘Rumbo a Cuba’. Una iniciativa impulsada por activistas y políticos del Estado español que tiene como objetivo llevar ayuda humanitaria a la Isla.#CubaNoEstáSola pic.twitter.com/7bPfYnoXqW — Siempre con Cuba (@siempreconcuba) July 19, 2026

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