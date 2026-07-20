Éxito cubano en la 67 Olimpiada Internacional de Matemáticas con sede en Shanghái, China

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La delegación cubana logró un destacado desempeño en la 67.ª Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO 2026), celebrada en la ciudad china de Shanghái. El equipo insular alcanzó los 90 puntos en la clasificación colectiva, lo que representa la mejor marca del país en los últimos 21 años.

Se alzaron con tres medallas de bronce:

Marcel Gómez Salvo – 12mo grado (La Habana).

Erick Díaz Pérez – 12mo grado (La Habana).

Diego García Rodríguez – 11no grado (Sancti Spíritus).

El evento, que reunió a los jóvenes talentos matemáticos de todo el mundo, contó con una alta exigencia competitiva. El resultado cubano reafirma la calidad de la preparación en ciencias exactas en la Isla.

(Con información de Juventud Técnica)

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