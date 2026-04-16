El Batallón 339, en la memoria de Cienfuegos

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Hace 65 años, desde el mismo lugar que ocupa hoy la Casa de la Cultura Luis Gómez, un grupo de jóvenes cienfuegueros partió para enfrentarse en las arenas de Playa Girón en defensa de la soberanía de Cuba.

La conmemoración de aquella gesta devino en una emotiva gala político-cultural donde combatientes, pobladores de la localidad, autoridades del Partido, del Gobierno y de las organizaciones políticas y de masas rindieron homenaje a los protagonistas.

Como cada año, el pueblo de Caunao regaló una tarde-noche de solemnidad y orgullo. Aquellos hombres del Batallón 339 que, a la orden de Fidel de defender la Patria o morir por ella, fueron de los primeros en ocupar la primera línea de combate, volvieron a ser reconocidos por su valentía.

Félix Hernández Valladares, combatiente e integrante de aquel grupo, asistió al encuentro junto a familiares de los caídos en combate, en un gesto que mantiene viva la memoria de los que ofrendaron sus vidas por la libertad.

Asimismo, como parte de la jornada de la Victoria, en la Escuela de Preparación para la Defensa Manuel Piti Fajardo, los veteranos también participaron en el acto que rindió tributo a la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina. Allí tuvo lugar un significativo conversatorio entre varias generaciones de oficiales de la Región Militar Cienfuegos, que selló el compromiso de continuar defendiendo el carácter socialista de la Revolución como en aquellos días de abril de 1961.

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