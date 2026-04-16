Historiadores y combatientes de Cienfuegos recuerdan la epopeya de Girón (+Video)

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Acercarse a la arista humana de una gesta trascendente como la Epopeya de Playa Girón, a 65 años de la contundente victoria cubana, la primera en Latinoamérica, frente al imperialismo yanqui, motivó el encuentro de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) con integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

Aderezada por la visualización de varios capítulos de la serie audiovisual Nuestra primera Victoria, del realizador Jorge Luis Marí Ramos del telecentro Perlavisión, la cita hizo posible el acercamiento a detalles familiares de varios de los combatientes cienfuegueros.

A través de testimonios de hijos, sobrinos, amigos, compañeros de batalla se puede conocer la arista más humana de quienes no dudaron, aun siendo jóvenes, de responder al llamado de la Patria para repeler la invasión mercenaria, orquestada por el gobierno de los Estados Unidos para intentar derrocar a la naciente Revolución.

En opinión de los asistentes, la propuesta audiovisual de Marí Ramos, es una manera atractiva de presentar y escrudiñar un hecho vital del proceso revolucionario cubano a partir del cual, al decir del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, los pueblos fueron un poco más libres. En tal sentido, se sugirió indagar en otras aristas como el ataque al aeropuerto Orlando González, de la ciudad de Cienfuegos.

En Cienfuegos la UNHIC y la ACRC, desarrollan por estos días variadas actividades que tributan al aniversario 65 de la Victoria de Playa Girón, el 19 de abril de 1961.

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