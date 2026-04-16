La mentira de la productividad constante

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La productividad personal es nuestra capacidad de aprovechar el tiempo, la energía y los recursos con el fin de lograr los resultados deseados en las actividades que realizamos a diario. Al mejorar la productividad personal podemos alcanzar nuestras metas y objetivos de manera más eficiente, en el trabajo o en nuestros proyectos personales.

Cada día, una nueva herramienta para la productividad es liberada al mercado. Un nuevo libro sobre el tema es publicado, y millones de personas consumen contenido relacionado con la productividad personal. La productividad era en sus inicios solo una forma de realizar las tareas diarias de manera más eficientes, pero en el camino se ha vuelto una nueva adicción.

Como otras adicciones, al recibir recompensas, financieras o sociales, la productividad puede ser un objetivo a lograr a diario que puede resultar en comportamientos compulsivos. No ayuda que la sociedad considere que tiene más aspectos positivos provocando que sea más aceptada socialmente, lo que potencialmente esconde los efectos negativos.

Similar a una persona adicta al ejercicio, los adictos a la productividad inicialmente pueden encontrar éxitos en su carrera, obtener mucho dinero, y recibe alientos de las personas en su trabajo. Pero a largo término, esta obsesión puede traer consecuencias como agotamiento, problemas con la familia y problemas de salud.

Al vivir en una sociedad cada vez más conectada y guiada por las exigencias de cada día, resulta complejo dejar atrás la conectividad y la vida laboral para descansar y conectar con uno mismo y personas a nuestro alrededor. Cada cierto tiempo es necesario encontrar momentos para recargar las energías necesarias para afrontar la vida cotidiana.

El ciclo de hiperconsumo y de trabajo constante es el principal causante del sentimiento de culpa que empieza cuando “ni hacemos nada”. Debido a la sociedad capitalista y en continuo movimiento en la que se encuentra el mundo provoca la necesidad de no parar en ningún momento, teniendo que encontrar momentos de productividad en las ocasiones donde no debería tener cabida.

La inactividad no debería ser asociada automáticamente con la pereza o falta de ambición. El descanso es una parte esencial de la vida que permite recargar nuestras energías físicas y mentalmente. Sin embargo, las expectativas culturales nos llevan a sentirnos culpables por dedicar tiempo a actividades que no están relacionadas con la productividad laboral o académica.

En la sociedad actual, las tecnologías y las redes sociales han empeorado esta presión constate. La comparación con las vidas perfectas que a menudo son aparentadas en las plataformas digitales, intensifica la sensación de que cada momento vacío del día debería estar lleno de actividades. Las imágenes cuidadosamente seleccionadas de logros y momentos felices crean una sensación de insuficiencias en aquellos que no están en constante movimiento. Esto crea un ciclo perpetuo de inquietud y culpabilidad cuando nos permitimos momentos de descanso.

Las expectativas culturales y familiares influyen también en la percepción que tenemos sobre la inactividad. Desde una edad temprana, se enseña que la valía personal está vinculada al rendimiento y los logros. La pregunta común, “¿qué has hecho hoy?” a menudo implica actividades productivas en lugar de reconocer la importancia del cuidado personal y el tiempo de inactividad.

La inactividad ni debería ser un obstáculo para el éxito. Los momentos de descanso son esenciales para mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. Cada momento del día no puede estar llena de actividad, las horas de descansar son necesarias para recuperar la energía y reflexionar sobre las acciones del día.

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