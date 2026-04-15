China reitera su respaldo a Cuba frente a presiones de Estados Unidos

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Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, reafirmó el apoyo de Beijing a la Isla

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó este miércoles que su país «se opone firmemente a la diplomacia coercitiva» y apoyará firmemente a Cuba frente a cualquier forma de injerencia externa.

Las declaraciones de respaldo tienen lugar en un contexto de nuevas amenazas del gobierno de EE. UU. contra la soberanía de la Isla.

En entrevista concedida a la cadena NBC News el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó la disposición al diálogo con Washington, basado en el respeto y la igualdad. Además, subrayó que Cuba no ha planteado en ningún momento agredir a los EE. UU., ni inmiscuirse en sus asuntos internos.

China ha reiterado su rechazo al bloqueo impuesto por EE. UU. y ha defendido el derecho de la nación antillana a su desarrollo y a preservar su independencia frente a presiones externas.

En ese sentido, la pasada semana, Hu Zhaoming, portavoz del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) llamó a EE. UU. a cesar «de inmediato» el bloqueo, las sanciones y cualquier forma de presión contra Cuba. El vocero ratificó que China continuará apoyando firmemente la lucha de la Mayor de las Antillas para salvaguardar su soberanía y seguridad.

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