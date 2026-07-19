EEUU ataca Hormozgan e Irán responde contra instalaciones en Kuwait

La agencia iraní Fars informó que uno de los ataques estadounidenses alcanzó un punto cercano a Sirik poco después de la medianoche.

Esa ciudad se encuentra en la provincia de Hormozgan, frente al estrecho de Ormuz, y fue blanco de varios ataques estadounidenses durante los últimos días, según la fuente.

Por su parte, la agencia Tasnim informó sobre otra operación militar norteamericana cerca de Hajiabad, en la misma provincia.

La fuente precisó que no se registraron víctimas civiles ni daños en infraestructuras residenciales o comerciales como resultado del ataque.

En respuesta, el Ejército iraní anunció que atacó con drones suicidas el campamento Al-Udayri y la base aérea Ali Al-Salem, ambos en Kuwait.

La institución indicó que las operaciones tuvieron como objetivo dos instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses y formaron parte de la decimosexta oleada de acciones en respuesta a los ataques de Washington.

De acuerdo con el comunicado, drones suicidas alcanzaron un depósito de municiones del Ejército estadounidense dentro del campamento Al-Udayri.

También fueron atacados sistemas de defensa aérea Patriot y un radar aerotransportado en la base Ali Al-Salem.

El Comando Central de Estados Unidos anunció este domingo la conclusión de la octava oleada de ataques contra Irán, dirigidos contra instalaciones militares, sistemas de defensa y medios navales iraníes.

Durante los últimos días, Washington lanzó sucesivas operaciones contra objetivos dentro de Irán, mientras Teherán respondió contra buques, instalaciones y bases que identifica como posiciones militares estadounidenses en varios países de la región.

La escalada continúa pese a que Washington y Teherán firmaron el 18 de junio un memorando de entendimiento que contemplaba el cese de las hostilidades y el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo más amplio.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de julio el fin del acuerdo provisional tras los ataques iraníes contra tres buques en el estrecho de Ormuz.

Washington reanudó entonces sus bombardeos contra Irán, en medio de una intensificación de las represalias de Teherán en la región.

Estados Unidos exige garantías para la libertad y seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, mientras que Irán insiste en establecer un mecanismo para regular el tránsito de embarcaciones por esa vía marítima estratégica.

La confrontación incrementó los temores sobre posibles interrupciones en las exportaciones regionales de petróleo y gas.