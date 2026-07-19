Jóvenes italianos celebran centenario del líder cubano Fidel Castro

El embajador de Cuba en Italia, Jorge Luis Cepero, junto a otros integrantes de esa misión diplomática, participó en el acto efectuado la víspera en la sede del campamento Sierra Maestra, que lleva ese nombre en referencia a la cadena montañosa de Cuba que, entre los años 1956 y 1959, fue bastión inexpugnable de la lucha revolucionaria comandada por Fidel.

Cepero narró a los asistentes pasajes de la vida del líder histórico de la Revolución cubana a pocos días de conmemorarse, el próximo 13 de agosto, los cien años de su natalicio, según un comunicado de los organizadores divulgado en el sitio digital del diario Contropiano, órgano oficial de la Red de los Comunistas.

El diplomático destacó la fe inquebrantable de Fidel en la victoria, la vigencia de su obra, de su pensamiento, de gran importancia ante las graves amenazas que enfrenta la humanidad.

Habló además sobre la realidad que vive hoy su país, víctima por más de seis décadas de una guerra multidimensional por parte de Estados Unidos, cuyo objetivo es rendir por hambre y necesidades a todo un pueblo, una política inhumana que se intensificó desde enero de 2026 con un cerco energético de carácter genocida.

El recrudecimiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla por parte de la actual administración norteamericana está dirigido a estrangular la economía nacional y agravar deliberadamente las condiciones de vida de millones de cubanos, en violación de los derechos humanos.

A esas acciones se suman reiteradas amenazas de una agresión militar directa, la cual provocaría un baño de sangre, con cuantiosas pérdidas de vidas cubanas y estadounidenses, enfatizó.

El jefe de la misión diplomática agradeció el activo apoyo solidario de los jóvenes de izquierda italianos frente a la escalada ofensiva de Estados Unidos, con un creciente respaldo que demuestra que Cuba no está sola en su lucha, y subrayó que su pueblo mantendrá la defensa de sus ideales revolucionarios, de su soberanía.

Centenares de jóvenes de izquierda, afiliados a las agrupaciones Cambiare Rotta y Oposición Estudiantil de Alternativa, entre otras, participan desde 2023 en este campamento de verano, con sede en la localidad costera de La Giara, a unos 90 kilómetros al sureste de Nápoles, programado este año del 15 al 22 de julio.

En 2026 ocupa un lugar central de esta cita anual la conmemoración del centenario del natalicio del Comandante en jefe Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana, cuyo legado está presente en los debates que se realizan en los talleres y conferencias que se desarrollan en el marco del evento, agrega la fuente.