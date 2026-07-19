Con gol de Ferran, España impone su juego y se proclama campeona del mundo

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Con un disparo furioso del revulsivo Ferran Torres (106′), los ibéricos pusieron fin al heroísmo del portero albiceleste, Emiliano “Dibu” Martínez, y ganaron su segunda estrella, tras la conquistada en Sudáfrica 2010.

Con esta victoria, la Roja vuelve a levantar el trofeo 16 años después de su inolvidable primer título en Sudáfrica 2010, cuando se convirtió en la primera selección europea en ganar la Copa del Mundo fuera de Europa.

El equipo de Luis de la Fuente cerró así un recorrido sólido que combinó solvencia defensiva y apariciones decisivas en los minutos finales.

El primer tiempo no tuvo muchas jugadas destacas, pero mantuvo a España como dominadora, desde la posesión del balón. En la banda derecha Lamine Yamal estuvo muy activo desde el inicio, tanto que a los 5 minutos remató al arco, pero Emiliano ‘Dibu’ Martínez se quedó con el balón.

Casi al final de la primera mitad, España tuvo dos ocasiones más. Luego de una jugada colectiva sobresaliente, el delantero Mikel Oyarzabal remató al 39′ fuera del área, pero el Dibu atajó el disparo.

Para el 43′ fue un lateral como Marc Cucurella el que lo intentó desde lejos, fue un chute que pasó cerca del poste.

Del lado argentino, no tuvieron ni un solo remate, algo que no les sucedía desde Inglaterra 1966, según informó la plataforma deportiva OptaJoe. Al minuto 44 perdieron por lesión al central Lisandro Martínez, reemplazado por Nicolás Otamendi.

En los segundos 45 minutos, la superioridad España escaló, haciendo al Dibu Martínez figura del partido. De diversas formas y con varios jugadores, generaron ocasiones de gol.

Al 64′, el mediocampista Dani Olmo probó al portero argentino desde fuera del área, generando un córner. Poco después (67′) el ingresado Ferrán Torres cabeceó y el Dibu lo atajó sin dar rebote.

Mientras que al 77′, España tuvo hasta dos chances de gol. Primero un remate de Pedri, que también entró en el segundo tiempo, y luego Cubarsí de larga distancia, un balón que Martínez despejó.

Al 90+3′, el partido tomó otro cariz. Primero el Dibu desvió otro balón, esta vez de Nico Williams. Poco después, Enzo Fernández fue expulsado por doble amonestación.

Y en el último instante, ya con ocho minutos jugados después de los 90, Emiliano Martínez despejó un tiro libre de Yamal que pintaba para golazo.

Camino a la segunda estrella

La Roja inició el torneo en el Grupo H, donde empató 0-0 con Cabo Verde y luego encadenó dos victorias: 4-0 ante Arabia Saudita y 1-0 frente a Uruguay. En dieciseisavos superó con autoridad a Austria por 3-0 , marcando el inicio de una fase eliminatoria en la que logró imponerse en los cierres de partido.

En octavos de final, España se impuso 1-0 a Portugal, en un clásico ibérico con clima de final anticipada que se resolvió en el minuto 90 con una definición de Mikel Merino. Ese duelo confirmó además los registros históricos de su arquero Unai Simón de imbatibilidad en los Mundiales y de la zaga española, que extendieron el récord absoluto de más minutos consecutivos sin recibir goles en la historia de la Copa del Mundo.

Los cuartos de final ante Bélgica ofrecieron otra definición agónica: tras el 1-1, Pau Cubarsí probó desde lejos al minuto 88 y el rebote del arquero Lammens quedó servido para que Merino marcara el 2-1 y su segundo tanto decisivo consecutivo. En semifinales, España dominó de principio a fin a Francia en el Estadio Dallas y se impuso 2-0, asegurando el pase al partido por el título que terminaría consagrando a la nueva bicampeona del mundo.

La estadística perfecta de Mbappé: 22 goles en 22 partidos mundialistas El delantero francés llegó a los 22 tantos en 22 partidos disputados en Copas del Mundo, una estadística perfecta que refleja su efectividad letal en el escenario más importante del fútbol y que le permite superar, de momento, a Lionel Messi por un tanto en el registro histórico de goleadores. Álex Baena hace historia: Encadena Eurocopa, Juegos Olímpicos y Mundial La secuencia comenzó en el verano de 2024, cuando integró la selección que se proclamó campeona de la Eurocopa en Alemania tras derrotar a Inglaterra. Semanas después, con el conjunto olímpico de Santi Denia, celebró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Dos años más tarde, Baena volvió al grupo de De la Fuente para levantar la segunda Copa del Mundo de España y cerrar un ciclo histórico que, a sus 25 años, lo consagra como el primer internacional en enlazar Eurocopa, JJ. OO. y Mundial de manera consecutiva. Scaloni tras la derrota: Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota Lionel Scaloni habló luego de la caída de Argentina 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey. “Estamos demostrando que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas. No por eso no vamos a olvidarnos de todo lo que hicimos para llegar hasta acá”, expresó. El técnico agradeció al plantel y a los miles de argentinos que acompañaron al equipo: “Agradecerles a mis jugadores y a la gente. Dimos todo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país”. “Yo sí que me acuerdo de los segundos porque cuesta un montón llegar hasta acá. Nos hubiera gustado haber ganado. La única palabra que tengo es agradecimiento y tristeza. Cuando dejás todo así, es difícil reprochar algo”, concluyó. Dan a conocer quiénes son los mejores jugadores del Mundial El portero de la selección española fue distinguido como el mejor arquero de la Copa del Mundo tras la victoria de la Roja 1-0 sobre Argentina en la final de Nueva Jersey. El meta del Athletic Club de Bilbao solo encajó un gol en todo el torneo, en el empate 1-1 ante Bélgica por los cuartos de final. El central de la selección española fue distinguido como el mejor jugador joven de la Copa del Mundo tras la victoria de la Roja 1-0 sobre Argentina en la final de Nueva Jersey. Cubarsí, de 18 años, fue pieza clave en la zaga que batió el récord histórico de minutos consecutivos sin recibir goles en la historia de los Mundiales. Rodri Hernández, Balón de Oro del Mundial 2026 Habla el hombre que definió la final del Mundial Ferran Torres, el autor del gol que le dio a España su segunda Copa del Mundo, expresó su emoción tras la victoria sobre Argentina. “Es el gol de 47 millones de españoles. El destino estaba escrito”, declaró el delantero. Torres reconoció la dificultad del encuentro: “Todas las finales son difíciles, teníamos a Messi enfrente. Pero siempre hemos dependido de nosotros mismos, haciendo nuestro juego”. Además, el jugador abordó las críticas recibidas durante el torneo: “He sido muy criticado a lo largo del Mundial, pero el destino estaba escrito. Dios le da las cosas a quien más se lo merece”. “Quiero coger esa Copa y estrujarla. Nos lo merecíamos. Lo hemos dado todo. Al final, esto es una maratón. Argentina nos lo ha puesto difícil”, añadió Torres. El delantero también admitió estar abrumado por la victoria: “Estoy en blanco, quiero celebrarlo con mis compañeros y mi familia. Ha sido un Mundial duro a nivel personal. Soy creyente”, concluyó el héroe español de la final disputada en Nueva York/Nueva Jersey. (Con información de Agencias)

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