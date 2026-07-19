Cienfuegos activa su Red Juvenil Comunitaria

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El Consejo Popular de La Barrera, en el municipio de Cienfuegos fue el epicentro para activar el “full” de la Red Juvenil Comunitaria, una iniciativa que articula siete proyectos concebidos para transformar, innovar y crear desde las propias comunidades del territorio sureño.

Por primera vez en la provincia, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) despliega esta estrategia de manera integral, según explicó a la prensa Anisley Cordero González, primera secretaria del Comité Provincial de la organización juvenil en Cienfuegos.

La jornada dominical movilizó a jóvenes, y pobladores en general mediante un despliegue de acciones que abarcaron desde el embellecimiento urbano hasta la atención a sectores vulnerables.

ACCIONES INTEGRALES EN LA BARRERA

El proyecto Zona Joven protagonizó visitas a hogares e intercambios con miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana , mientras que las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior desarrollaron actividades demostrativas con fuerzas especiales y unidades de Salvamento y Rescate. Destacó además un ejercicio de tiro deportivo recreativo, abierto a la comunidad.

En paralelo, el proyecto “Tu aporte cuenta” y otros integrantes de la red se sumaron a la limpieza de áreas verdes y recogida de desechos sólidos, junto a trabajadores de Comunales. “Con mi barrio”, otro de los ejes, enfocó sus esfuerzos en la atención de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad donde los jóvenes llevaron el almuerzo a sus hogares mediante el Sistema de Atención a la Familia .

La Federación de Mujeres Cubanas , la UJC y una MIPYME local concretaron donativos de ropa y alimentos en la zona de Los Pilotos. Asimismo brindaron atención a embarazadas adolescentes, como muestra de la sensibilidad social de esta idea surgida en abril del 2026.

La jornada incluyó actividades recreativas que ofrecieron un domingo diferente a los pobladores de La Barrera, para sorpresa de los más pequeños, fue compartido un kake gigante en celebración del Día de los Niños.

Acompañaron la activación Yaliel Cobo, segundo secretario del Comité Nacional de la UJC, junto a las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, quienes respaldaron el alcance de esta red.

Según Cordero González, la Red Juvenil Comunitaria en Cienfuegos está integrada por 69 coordinadores en toda la provincia, distribuidos en los ocho municipios. Hasta el momento, se han activado 38 consejos populares y más de 400 jóvenes se han sido vinculados a las actividades de los diferentes proyectos, cifras que evidencian el resultado positivo de esta iniciativa.

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