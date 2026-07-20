Congresista estadounidense Mark Pocan denuncia el impacto del bloqueo en Cuba

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El representante estadounidense Mark Pocan afirmó que, durante una visita realizada la semana pasada a Cuba pudo comprobar directamente las graves dificultades que enfrenta la población. Según explicó, encontró “una nación sin electricidad ni necesidades básicas” como consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Sus declaraciones ponen nuevamente sobre la mesa el impacto de las sanciones económicas en la vida cotidiana de millones de cubanos, especialmente en sectores esenciales como la energía, los alimentos y otros servicios básicos.

La posición de Pocan resulta relevante porque proviene de un miembro del Congreso de Estados Unidos que conoció la situación sobre el terreno y calificó la política hacia Cuba como “inhumana”.

Last week, I visited Cuba. I saw a nation without electricity or basic necessities because of the United States’ inhumane blockade. pic.twitter.com/5iEbDVA3bp — Rep. Mark Pocan (@RepMarkPocan) July 18, 2026

I got back from a Congressional fact-finding mission to Cuba. What I saw was a humanitarian crisis, the result of more than six decades of failed US policy. We need to spread the word. pic.twitter.com/FTWe4VL0GX — Rep. Mark Pocan (@RepMarkPocan) July 17, 2026

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