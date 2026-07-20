Más de 2 500 migrantes desaparecidos en la ruta Centroamérica-México-EEUU entre 2010 y 2026

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 51 segundos

Miles de personas han muerto o desaparecido en el corredor migratorio que atraviesa Centroamérica, México y Estados Unidos, en una ruta marcada por ríos, vías del tren y desiertos. Muchas de ellas aún son buscadas por sus familias.

Entre 2010 y mayo de 2026, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha registrado 2.529 reportes de migrantes no localizados en este trayecto, y hasta junio pasado logró recuperar e identificar 482 cuerpos, casi la mitad de ellos mexicanos (200).

El Proyecto Frontera, que el EAAF puso en marcha en 2009, busca contribuir a la creación de un sistema trasnacional y regional para la búsqueda forense de esta población en Centro y Norteamérica.

Para ello, la organización se ha asociado con más de 100 organismos gubernamentales y organizaciones civiles de los países de la ruta. Hasta mayo pasado, contaban además con 6 415 perfiles genéticos de familiares donantes.

Mercedes Doretti, directora para Centro y Norteamérica del EAAF, señaló que los migrantes desaparecidos suelen quedar invisibilizados frente a los casos de personas locales en los países donde fueron vistos por última vez.

“Como desaparecen fuera de su país, a veces se hace más difícil defender sus derechos, pero tienen los mismos que cualquier persona”, enfatizó.

Según los datos de la ONG, de las 482 personas identificadas, 96 son hondureñas, 85 salvadoreñas, 84 guatemaltecas y 16 de otras nacionalidades.

En entrevista, Doretti explicó que los casos llegan al EAAF por diversas vías: desde reportes directos a su página web (www.eaaf.org) hasta solicitudes de colaboración de servicios médicos forenses y centros de resguardo de cuerpos en la frontera, especialmente de Estados Unidos.

“Trabajamos mucho con morgues, sobre todo en Arizona y en Texas, y con distintos proyectos que existen en esos dos estados, que son por donde más pasan los migrantes indocumentados y lamentablemente donde muchos fallecen”, indicó.

Las estadísticas del EAAF muestran que 353 de los cuerpos identificados fueron recuperados en Estados Unidos: 190 en Arizona, 149 en Texas, ocho en Nuevo México, cuatro en California, uno en Florida y otro en Georgia. En México se identificaron 128: 102 en Tamaulipas, 18 en Nuevo León, tres en Coahuila, dos en Baja California y uno en Quintana Roo, Sinaloa y Jalisco, respectivamente. A estos se suma un cuerpo hallado en Guatemala.

Doretti resaltó que el EAAF también trabaja con consulados, cancillerías, comités de familiares, procuradurías de derechos humanos y fiscalías federales o estatales. En México, puntualizó, “trabajamos mucho con comisiones locales de búsqueda y de derechos humanos de los estados, en donde también hacemos acuerdos de recolección de información”.

La especialista precisó que aunque la mayoría de los cuerpos han sido hallados en Estados Unidos, esto refleja que ese país cuenta con mecanismos de cruce de información más efectivos, mientras que en México “es bastante complejo” separar los restos no identificados que puedan corresponder a migrantes.

Doretti reconoció que uno de los grandes problemas para la identificación es que “no sabemos por dónde empezar, en el sentido de que pueden ser de cualquier lado. El corredor migratorio está cada vez más abierto a más países”. Por ello, el equipo está implementando una nueva metodología llamada análisis de isótopos estables, que arroja indicios sobre el origen del cuerpo y dónde pasó parte de sus primeros 20 años, lo que permite orientar la búsqueda de la familia.

(Tomado de La Jornada)

Visitas: 0