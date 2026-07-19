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Guangxi, China, en alerta ante fuertes lluvias e inundaciones

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Autoridades de esta región autónoma china de Guangxi elevaron hoy el nivel de respuesta de emergencia por inundaciones ante las fuertes lluvias que afectan varias zonas del territorio.

La situación alcanza mayor relevancia en una zona que sufrió en las últimas semanas precipitaciones intensas con cientos de miles de evacuados y daños a las infraestructuras.

De acuerdo con el parte oficial, áreas de los distritos y condados de Leye, Tianlin, Xilin, Longlin, Lingyun, Youjiang y Debao reportaron lluvias intensas y, de forma puntual, aguaceros torrenciales.

Las autoridades pronosticaron para hoy precipitaciones de fuertes a muy fuertes en sectores de Youjiang, Tianyang, Tiandong, Pingguo, Debao, Jingxi y Napo, mientras que el resto de la ciudad registrará lluvias moderadas con episodios localizados de mayor intensidad.

Los departamentos competentes instaron a los gobiernos locales y organismos involucrados a reforzar las medidas preventivas y cumplir las responsabilidades asignadas para garantizar la seguridad durante la temporada de inundaciones.

De acuerdo con información oficial, entre las 17:00 del 18 de julio y las 05:00 de hoy se identificaron 15 puntos con acumulación de agua en el área urbana principal, de ellos 10 en vías bajo administración municipal y cinco en carreteras del distrito de Youjiang.

Para responder a la emergencia, los organismos locales movilizaron 52 efectivos y desplegaron 14 equipos para el manejo e inspección de zonas inundadas, además de coordinar con la policía de tránsito la instalación de cordones de seguridad en los tramos más afectados.

China mantiene un sistema escalonado de alertas meteorológicas y respuestas de emergencia para enfrentar inundaciones durante la temporada de lluvias, que cada año afecta con especial intensidad a provincias y regiones del sur del país.

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