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Cuba reitera rechazo mundial ante amenazas de agresión militar

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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reiteró hoy el abrumador rechazo internacional manifestado en redes sociales ante la amenaza de una posible agresión militar estadounidense contra la isla.

«Es abrumador el rechazo a una agresión militar de Estados Unidos contra #Cuba: el 90,1 % se manifiesta contra la amenaza militar y solo el 9,9 % la respalda», aseguró en la red social X.

Asimismo precisó que la propaganda del gobierno de estadounidense intenta hacer parecer inevitable la opción minoritaria de disfrazar la agresión como liberación, las sanciones como ayuda y la intervención como transición.

De igual forma constató, según los datos de una investigación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre la conversación en mayo del presente año, que los que alegan por la paz son mayoría, y que la intervención militar no es una demanda de los pueblos, sino una narrativa fabricada desde los centros de poder.

«América Latina y el Caribe no son patio trasero ni campo de batalla de nadie. Es zona de paz», aseveró.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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