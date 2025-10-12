Concluye este domingo en México IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba

Compartir en

El IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba concluirá este domingo en México con una declaración final y nuevas estrategias para fortalecer el respaldo a la nación caribeña frente al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

En la jornada sabatina sesionaron cuatro mesas de trabajo, entre ellas, la dedicada a abordar el robustecimiento de la solidaridad con la mayor de las Antillas, el combate al cerco y la exigencia de excluir a la nación caribeña de la lista unilateral de Washington sobre países supuestamente patrocinadores del terrorismo.

En las otras, los participantes intercambiaron sobre las vías para impulsar la solidaridad económica con Cuba; la coordinación e integración regional, así como los desafíos ante las campañas de desinformación y la guerra mediática contra el país caribeño.

Para esta jornada final está prevista la conferencia “Fidel y la unidad latinoamericana y caribeña”, con ponentes como el reconocido teólogo brasileño Frei Betto, y la presentación del libro “En las alas del cóndor”, de Fabián Escalante.

La cita reúne desde el jueves en esta capital a cientos de delegados de 25 países de América Latina y el Caribe, además de España, Líbano y Estados Unidos, con el objetivo de trazar líneas de acción para impulsar la solidaridad con la nación caribeña. El viernes la subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos en la Cancillería de Cuba, Johana Tablada, habló sobre el impacto del cerco estadounidense, y se realizaron otras conferencias acerca de la juventud como garantía de la Revolución y el desafío de la guerra mediática.

Durante su participación en el evento, con sede en el Complejo Cultural Los Pinos, el pentacampeón olímpico Mijaín López realizó un intercambio con los delegados, a quienes respondió preguntas sobre temas como su infancia y entrenamiento.

