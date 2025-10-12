Cuba: Informan ganadores de concurso de creación del Festival Eyeife (+Foto)

Según la fuente, el segundo lugar se le otorgó a Dannid, de 31 años, de La Habana, por su composición Aguemale, mientras el tercero fue para la obra Biblioteca, del proyecto Arank, integrado por los DJ Mazarick y Kevin Dberrio, también de esta capital.

Se entregaron además tres menciones especiales para Yongolailan, de 33 años, y residente en Nueva York, Estados Unidos, por su tema The Flood; Willy Mane, de 25 años, de La Habana por su remix de la obra Bacalao con Pan; y Reggis, de 20 años, también de La Habana, por su pieza aSHÉ.

La novena edición del festival celebró la innovación sonora y la diáspora cultural, a la vez que cumplió con su objetivo de promover la fusión de la música electrónica con elementos de la música cubana.

El festival reafirmó su compromiso con la exploración de nuevas narrativas sonoras desde la identidad cubana y la integración de talentos dentro y fuera de la isla.

Tras una convocatoria dirigida a artistas cubanos menores de 35 años, se recepcionaron obras de Dj cubanos radicados en todo el mundo.

El jurado, compuesto por figuras experimentadas de la escena musical contemporánea: Wilma Alba Cal, DJ Reitt, Enmanuel Blanco y Mauricio Abad.

Los premiados recibirán gratificaciones en metálico, inclusión en el line-up del Festival Internacional Eyeife 2025 y una difusión especial de sus temas en las plataformas del festival.

Los organizadores del Festival Eyeife transmitieron su felicitación a todos los participantes y especialmente a los ganadores, cuya obra ejemplifica este “llamado a la creación, sin fronteras».