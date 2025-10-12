domingo, octubre 12, 2025
Cuba expresa apoyo a México por daños tras intensas precipitaciones

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó el respaldo de su país al gobierno y pueblo de México, donde hasta hoy fallecieron 41 ciudadanos debido a los efectos de las intensas precipitaciones de las recientes jornadas.

«Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al Gobierno y pueblo de México ante las víctimas y daños ocasionados por las inundaciones que afectaron a varios Estados de esa hermana nación», escribió el ministro de Relaciones Exteriores en la red social X.

«Sentidas condolencias a familiares y amigos de las víctimas», añadió.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, los perjuicios causados por las fuertes lluvias y otros fenómenos meteorológicos incluye 15 personas fallecidas en Veracruz, nueve en Puebla, 16 en Hidalgo y una en Querétaro.

Asimismo, notificó que se mantiene la búsqueda de 27 personas no localizadas, con acompañamiento y apoyo a sus familias.

