Avería en Felton 1 eleva a 1750 MW el pronóstico de déficit para pico nocturno este domingo

Este sábado se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1584 MW a las 19:00 horas.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2443 MWh, con 318 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1480 MW y la demanda 2520 MW con 1029 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Se encuentran en avería la unidad 8 de la CTE Mariel, las unidades 1 y 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica son de 422 MW.

Se encuentran fuera de servicio por combustible 47 centrales de generación distribuida con 285 MW y 327 MW indisponible por falta de lubricante, para un total de 612 MW.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1570 MW y una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 1680 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1750 MW en este horario.

(Tomado de la UNE-MINEM)