Amplia presencia internacional en II Bienal de Humor Político

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La II Bienal Internacional de Humor Político promete del 9 al 14 de junio en Cuba un programa variado y amplia presencia de creadores extranjeros, confirmó a Prensa Latina el caricaturista cubano Arístides Hernández (Ares).

En esta ocasión, se recibieron 359 obras de 118 autores, procedentes de 38 países, una participación mucho más grande y de mayor calidad que en la anterior, expresó el artista en entrevista concedida a la televisión nacional.

Asistirán el humorista gráfico belga Luc Descheemaeker, ganador de la primera edición del evento, y otros importantes exponentes que dialogarán de manera virtual y en múltiples escenarios sobre el colonialismo cultural, tema que los convocó a crear este año.

La programación incluye actividades en la ciudad de San Antonio de los Baños y en esta capital en el Pabellón Cuba, en la Galería 23 y 12, en la sede de la revista Revolución y Cultura, en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), entre otros espacios, comentó.

Además, está prevista la realización de dos grandes exposiciones, un evento cultural en el pueblo de San Antonio de los Baños y para finalizar una actividad comunitaria en el Boulevard de San Rafael, en esta capital.

Sobre el proceso curatorial, adelantó que se seleccionaron 61 obras de las 359 recibidas, las cuales estarán agrupadas por áreas geográficas en aras de poder apreciar cómo se aborda el concepto desde los diferentes escenarios internacionales.

Además del colonialismo cultural, hay temas vinculados con los jóvenes y las otras vías que ha tomado el humor político, como la animación, los memes y las nuevas tecnologías, agregó.

Enriquece el programa de la Bienal una exposición en la Uneac de tres de los jurados internacionales: la estadounidense Liza Donnelly, ganadora del Premio Pulitzer; el mexicano Víctor Vélez (Chubasco) y Luc Descheemaeker.

Fuente: Prensa Latina

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