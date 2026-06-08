Olas de tsunami en Indonesia y Japón tras terremoto en Filipinas

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La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia identificó olas de tsunami en tres puntos a lo largo de las costas de Indonesia. El organismo informó que las olas se detectaron en tres puntos: Kedi, en la provincia de Maluku del Norte, Ulu Siau y Melonguane.

Por su parte, las autoridades japonesas reportaron olas de tsunami de hasta 1 metro de altura podrían alcanzar las islas de Okinawa, al sur del país, y las prefecturas situadas a lo largo de la costa del Pacífico a las 11:00 hora local.

El terremoto en Filipinas

Filipinas es uno de los países más propensos a sufrir terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas que rodea el océano.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió la zona frente a las costas del sur de ese país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento, el número de muertos asciende a 15 y el de heridos a 129, según la Oficina de Defensa Civil de Filipinas.

Según Rodrigo Sosmeña, el director local de defensa civil, 12 de las víctimas mortales se reportaron en Soccsksargen, una región que abarca cuatro provincias y una ciudad: Cotabato Sur, Sultan Kudarat, Sarangani y Ciudad General Santos.

Se han registrado múltiples réplicas desde el sismo inicial que oscilan entre magnitudes de 1,3 y 6,7.

Las clases fueron suspendidas y «los organismos filipinos de protección civil y gestión de desastres están coordinando su respuesta ante la catástrofe», afirmó Marcos en su comunicado.

El sismo coincidió con el inicio del nuevo curso escolar, y videos en redes sociales captaron a niños de primaria refugiándose al aire libre mientras el suelo se sacudía violentamente en Davao Occidental. En otra escuela de Davao del Sur, el techo de un campus se desplomó mientras los estudiantes esperaban en el campo deportivo, aunque no hubo heridos.

La provincia de Sarangani, con unos 580.000 habitantes, fue una de las más golpeadas. El jefe policial de Alabel, Benjie Ancheta, relató que el edificio de la comisaría sufrió grietas durante la ceremonia de izamiento de bandera.

Filipinas, junto con Indonesia y Japón, se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica.

Este evento recuerda la vulnerabilidad de la región, ya que Filipinas, Indonesia y Japón forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una amplia zona geológica que concentra alrededor del 90% de la actividad sísmica del planeta. Se distingue por la constante interacción de diversas placas tectónicas, un proceso que provoca numerosos terremotos, una marcada actividad volcánica y otros fenómenos naturales de gran intensidad.

Más del sismo

El terremoto se produjo a las 7:37 de la mañana, hora local, frente a la isla de Mindanao.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) informó en un primer momento que la magnitud era de 7,0 y que el epicentro se encontraba frente a la provincia de Sarangani, a unos 10 kilómetros de profundidad. Posteriormente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) corrigió la cifra y elevó la magnitud a 7,8, situando el epicentro en el mar cercano a Mindanao, a 35 kilómetros bajo el lecho marino.

El impacto más severo se registró en General Santos, donde varios edificios sufrieron daños estructurales y algunos se desplomaron por completo. Equipos de emergencia y fuerzas de seguridad se movilizaron para asistir a los afectados y participar en las labores de rescate. “Muchos edificios fueron afectados, pero no puedo enumerarlos ahora porque estamos ocupados con los rescates”, declaró el sargento Robert Dagon, de la policía local, quien confirmó que tanto inmuebles como viviendas colapsaron.

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