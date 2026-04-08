Alerta Bandec sobre nueva ola de estafas digitales mediante WhatsApp

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El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Matanzas emitió a través de redes sociales una alerta a la población sobre el incremento de estafas digitales que utilizan la plataforma de mensajería WhatsApp como principal vector de ataque.

De acuerdo con especialistas de seguridad bancaria y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en las últimas semanas se ha registrado un repunte de denuncias vinculadas a dos modalidades delictivas específicas que comprometen no solo la privacidad de las cuentas, sino también el patrimonio financiero de los ciudadanos.

Bandec Matanzas detalló el modus operandi de estos ciberdelincuentes para que la población yumurina y del resto del país esté prevenida ante cualquier contacto sospechoso.

Primera modalidad: el fraude de la “vinculación” y el código de 8 dígitos

La primera variante de estafa se basa en la ingeniería social para obtener acceso no autorizado a la cuenta de WhatsApp de la víctima. El proceso es el siguiente:

Suplantación inicial: El estafador contacta a la víctima a través de WhatsApp, frecuentemente utilizando un perfil falso que imita la foto y el nombre de un contacto real de la agenda (un familiar, un compañero de trabajo o un amigo cercano). La excusa técnica: El impostor alega tener un problema técnico o la necesidad de “sincronizar agendas” o “vincular teléfonos”. Bajo este pretexto, solicita a la víctima que realice una acción concreta: “Mira, te voy a pasar un código de ocho dígitos, por favor ponlo en tu teléfono y compárteme tu ubicación en tiempo real para que se vinculen nuestros WhatsApp”. La trampa del código: El código de ocho dígitos que el estafador proporciona NO es para vincular dispositivos. Es, en realidad, el código de verificación que el sistema de WhatsApp envía por SMS o llamada al teléfono del estafador para que él pueda instalar la cuenta de la víctima en su propio dispositivo móvil. Consecuencia directa: Al compartir ese código, la víctima entrega las llaves de su casa digital. El delincuente registra la cuenta en otro teléfono y la víctima pierde el acceso de forma inmediata. A partir de ese momento, el estafador suplanta la identidad de la víctima y comienza a solicitar transferencias monetarias urgentes a toda su lista de contactos, aprovechando la confianza existente.

Medidas de protección ante esta modalidad

Corte radical: No proporcione jamás códigos de verificación a terceros, sin importar el parentesco o la confianza que diga tener la persona que lo solicita. Ningún servicio legítimo de mensajería solicita que se “ponga” un código ajeno.

Recuperación inmediata: Si ya compartió el código, intente recuperar su cuenta de inmediato desde su propio teléfono. WhatsApp le enviará un nuevo código de verificación al número legítimo para expulsar al intruso.

Revisión de sesiones: Acceda a Ajustes > Dispositivos vinculados y cierre cualquier sesión que no reconozca.

Activación de seguridad reforzada: Habilite la Verificación en dos pasos (Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos). Este PIN personal añade una capa extra de seguridad que impide el registro de la cuenta en otro dispositivo sin esa clave maestra.

Segunda modalidad: hackeo de cuenta y ofertas engañosas de “cambio 1×1”

La segunda modalidad es más elaborada y tiene como objetivo directo el desfalco económico a través de falsas ofertas de cambio de moneda.

Toma de control: El delincuente obtiene acceso a una cuenta de WhatsApp (ya sea mediante el método anterior o por otras vulnerabilidades) y bloquea al propietario legítimo para que este no pueda alertar a sus contactos. El cebo en el estado: Una vez controlada la cuenta, el estafador publica un estado visible para todos los contactos con un mensaje tentador: “Necesito hacer una transferencia urgente. Doy efectivo en mano al 1×1. Interesados al privado”. Explotación de la confianza: Los contactos de la víctima ven el estado y, al reconocer a su amigo o familiar, bajan la guardia. Confían en que la oferta es legítima. Simulación y huida: El estafador entabla conversaciones amables y convincentes. Acuerda montos y proporciona una tarjeta bancaria para recibir la transferencia. Una vez que el contacto de confianza realiza la transferencia bancaria, el estafador bloquea a la víctima secundaria y desaparece con el dinero.

Claves para no caer en las redes del cibercrimen

Especialistas de Bandec insisten en que la principal barrera de defensa es la desconfianza racional y la verificación externa.

La regla de oro: Verifique siempre por una vía alternativa. Si recibe una solicitud de dinero o una oferta sospechosa de un contacto, no responda solo por WhatsApp. Realice una llamada telefónica normal a través de la red de Cubacel (marcación directa) o, mejor aún, exija una videollamada inmediata por la propia aplicación para comprobar que está hablando con la persona real y no con un suplantador.

Las excusas sobre “micrófono dañado” o “mala conexión” son un indicador claro de fraude.

Escepticismo financiero: Desconfíe por sistema de cualquier oferta de cambio de moneda “1×1” o “por debajo de la tasa” que se ofrezca exclusivamente por redes sociales. Estas transacciones informales carecen de respaldo legal y son el caldo de cultivo perfecto para estafas.

Procedimiento en caso de ser víctima

Si lamentablemente ha sido víctima de alguna de estas modalidades delictivas, Bandec Matanzas recomienda seguir el siguiente protocolo de actuación:

Acopio de Evidencias: Realice capturas de pantalla de absolutamente todo: la conversación completa, el número de teléfono del estafador, el código solicitado, el comprobante de la transferencia bancaria y el perfil falso. Esta documentación es crucial para la investigación.

Bloqueo Financiero: Si proporcionó datos de sus tarjetas magnéticas (número, fecha de vencimiento o código CVV), proceda de inmediato a cancelarlas a través de los canales oficiales de su banco (Telebanca o sucursal).

Denuncia formal: Acuda a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) más cercana para interponer la denuncia correspondiente. Aporte todas las pruebas digitales recopiladas.

Gestión Bancaria: Diríjase a su sucursal bancaria con el número de la denuncia policial para reportar formalmente la transacción fraudulenta y recibir orientación sobre los pasos legales a seguir en el ámbito financiero.

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