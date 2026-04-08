Menos colas, más servicios: Así avanza la plataforma Soberanía

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Desde su puesta en marcha, la plataforma muestra indicadores de crecimiento: alrededor de 160 000 accesos acumulados y más de 31 000 usuarios registrados, con casi 10 000 identidades digitales certificadas. Esto significa que miles de ciudadanos ya pueden realizar trámites en línea con respaldo legal.

Uno de los elementos centrales de Soberanía es precisamente la identidad digital, entendida como garantía de seguridad y protección de derechos. Según explicó la teniente coronel Adgarys Morales Cordero, de la dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Minint, esta herramienta permite que cada persona pueda autenticarse tanto en entornos digitales como físicos, evitando suplantaciones.

“Es un proceso seguro, con total garantía y protección, en el uso de la información y que además respeta lo que establece la Ley de Protección de Datos Personales”, añadió.

En ese sentido, se insistió en la necesidad de reconocer plenamente el valor legal de los documentos electrónicos. “Los documentos electrónicos tienen el mismo valor y el mismo efecto jurídico que los documentos físicos”, puntualizó.

Este cambio no es únicamente tecnológico, sino también cultural. Morales Cordero, señaló que aún persisten resistencias institucionales y hábitos arraigados, aunque existen precedentes positivos, tales como el uso del sello electrónico.

“Hacia ahí tenemos que ir, porque no solo es para la seguridad del ciudadano, sino también porque le resulta económicamente rentable al Estado eliminar recursos que hoy son deficitarios (en varios procesos) por el bloqueo cada vez más fuerte y recrudecido de nuestros vecinos del norte”, dijo.

Servicios disponibles y nuevas funcionalidades

Actualmente, la plataforma integra varios servicios del Ministerio del Interior, entre ellos:

Solicitud de carné de identidad (duplicado o renovación) Licencia de conducción Licencia de circulación de vehículos

A estos se suma un “servicio de alto impacto”: la actualización de la dirección electoral, que permite a los ciudadanos gestionar su ubicación para ejercer el voto sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas.

“Este servicio ratifica la posibilidad que tiene el ciudadano de intercambiar con la sociedad, y hace cumplir, además, lo que se refrenda en la Ley Electoral”, señaló.

De esta manera, los ciudadanos podrán hacer la gestión desde la comodidad de su hogar, y no tener que ir a ver al encargado de la mesa electoral, por ejemplo.

También se han incorporado sistemas de alertas automatizadas, especialmente útiles para conductores. Estas notificaciones informan sobre vencimientos de documentos, multas pendientes o acumulación de puntos en licencias: “Soberanía lo alerta antes que esa multa se duplique”, ejemplificó.

En desarrollo se encuentran nuevos servicios, como la solicitud de pasaporte para mayores de edad y la renovación de documentos para menores, precisó la funcionaria.

“Trabajamos para seguir incorporando servicios y certificaciones de las que se emiten a partir de los tres registros públicos con que cuenta el Ministerio del Interior”, subrayó.

Integración con el Ministerio de Justicia

Uno de los avances más significativos de Soberanía es la integración con el Ministerio de Justicia. Así lo recalcó Lisset Castillo Soler, directora del Registro de Personas Naturales. Asimismo, subrayó el amplio volumen de información registral han manejado: actualmente, se dispone de 37 millones de asientos, de los cuales 14 millones están digitalizados y otros 3 millones han sido procesados mediante inteligencia artificial.

Por su importancia, los avances en la transformación digital y las demandas de los ciudadanos de documentos para la realización de trámites “Soberanía se convierte en el espacio principal para el Ministerio de Justicia”, señaló.

A través de Soberanía, los ciudadanos pueden acceder a 12 certificaciones del Registro del Estado Civil, incluyendo las de Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Fe de soltería (vigencia de matrimonio), Divorcio y Certificaciones negativas.

Estas certificaciones cuentan con firma digital, códigos de verificación y mecanismos antifraude: “Son verificables en línea y tienen la posibilidad incluso de evitar falsificación en los documentos”.

La directora del Registro de Personas Naturales enfatizó en la importancia de que cambie la mentalidad y que la población sea consciente de que el certifico digital tienen el mismo valor que en el soporte papel.

“Esos documentos que se emiten en los registros de estado civil tienen firma digital. Es decir, el funcionario que lo está emitiendo tiene su firma digital con la hora y la fecha en la que se está emitiendo”, ejemplificó.

Además, se incorporó el pago electrónico de impuestos, lo que simplifica considerablemente los trámites y reduce la necesidad de ir presencialmente a las oficinas.

No obstante, Castillo Soler reconoció que el proceso aún no está completamente concluido: “Es un proceso gradual”. Esta tarea constituye un compromiso del Ministerio de Justicia, en aras de avanzar en la transformación digital.

Retos: Organización, capacitación y coordinación institucional

Más allá del desarrollo tecnológico, el principal desafío radica en la organización institucional y la formación de los actores involucrados.

“Ellos son los primeros que deben convertirse en defensores de la plataforma”, subrayó Wilfredo González.

La digitalización implica transformar procedimientos tradicionales, redefinir la gestión documental y adoptar nuevos espacios como el perfil digital del ciudadano, donde se almacenan sus documentos electrónicos.

“El reto se vuelve desde lo organizativo, desde la formación y el conocimiento que hay que ir llevando a todos los funcionarios”, dijo.

Asimismo, la retroalimentación ciudadana ha sido un componente importante en el perfeccionamiento del sistema. Se han recibido alrededor de 1 300 correos electrónicos con sugerencias y críticas: “Todo lo que nos han mandado ha sido de muy buena utilidad”, mencionó.

“El reto fundamental está en ser sistemáticos y lograr esa relación estrecha, una interpretación adecuada de las entidades del beneficio que tiene Soberanía y de lo que le reporta al ciudadano en la manera más simple de hacer las cosas”, explicó.

El proceso continúa en desarrollo, con nuevas integraciones previstas en sectores como la salud y otros servicios públicos, en el marco de la política de transformación digital del país.

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