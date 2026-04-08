Cuarenta días que sacudieron al Imperio: Cómo Irán venció a EEUU

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Tras cuarenta días de guerra ocurrió lo impensable. EE. UU. se retiró sin contemplaciones e Irán declaró una “victoria histórica”, consolidando su posición como nueva superpotencia mundial.

Y el enemigo, a pesar de desplegar una fuerza abrumadora, se vio obligado a aceptar una propuesta iraní de diez puntos que incluye un alto el fuego permanente, el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias, y la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región.

La propuesta también incluye el control total y firme de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica que perturbó el equilibrio energético mundial el mes pasado.

Después de cuarenta días de una guerra que jamás debió haber ocurrido, los agresores no lograron ninguno de sus objetivos declarados. El presidente estadounidense, Donald Trump, buscaba desesperadamente una salida del atolladero que él mismo había contribuido a crear, y el mundo presenció algo sin precedentes: la derrota de una superpotencia a manos de una nación que se niega a ceder.

La guerra de agresión contra Irán se lanzó el 28 de febrero, en medio de conversaciones nucleares indirectas entre Teherán y Washington. Su objetivo inicial era audaz: un cambio de régimen en Irán. La primera oleada de ataques se dirigió específicamente contra el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, junto con varios altos mandos militares. Las oleadas posteriores se dirigieron tanto contra comandantes como contra altos funcionarios.

Washington y Tel Aviv creían que esta vez sería diferente. A diferencia de la guerra de doce días de junio del año pasado, que también se produjo en medio de conversaciones nucleares, esta vez los defensores del cambio de régimen creían que el colapso de la República Islámica era inminente. Estaban terriblemente equivocados, algo que sin duda ahora han comprendido.

Inmediatamente después de lanzar la denominada “Operación Furia Épica”, Trump se mostró confiado en que la agresión estadounidense permitiría al pueblo iraní derrocar a su propio gobierno, con la esperanza de colocar a alguien sumiso a Washington.

Quizás el plan era replicar lo que hicieron en Venezuela. Pero Trump y sus asesores olvidaron que Irán no es Venezuela. Y el pueblo iraní no es un mero espectador pasivo.

Tras los devastadores ataques de represalia iraníes que aniquilaron casi todas las instalaciones militares estadounidenses en la región, el presidente Trump hizo una declaración forzada hace dos semanas. Afirmó que el “cambio de régimen” ya se había producido en Irán, refiriéndose a la elección del ayatolá Seyed Moytaba Jamenei como nuevo Líder del país.

Fue ridiculizado por semejante afirmación descabellada. Como comentó un observador, la maquinaria bélica estadounidense-israelí ni siquiera pudo cambiar las consignas revolucionarias de Irán, y mucho menos derrocar el Sistema que ha sobrevivido a casi cinco décadas de complots y conspiraciones.

Cuando el ayatolá Moytaba Jamenei se dirigió a la nación el 13 de marzo, adoptó un tono desafiante: prometió venganza por los mártires, reafirmó la resistencia contra la agresión y enfatizó el valor estratégico del control del estrecho de Ormuz.

Lejos de indicar un colapso, su elección demostró una fortaleza institucional que los herederos de la clase Epstein jamás comprenderán. La República Islámica se sustenta en estructuras constitucionales que no están ligadas a un solo individuo. Su doctrina estratégica permanece inquebrantable, como se ha demostrado una vez más durante esta guerra.

Trump ha presentado durante mucho tiempo el programa nuclear iraní como una amenaza existencial. Antes de la guerra del Ramadán (conflicto actual), amenazó con una acción militar para desmantelarlo, a pesar de que, como señalaron muchos usuarios de redes sociales, tras la guerra de 12 días afirmó que el programa ya estaba “aniquilado”.

Finalmente, después de 40 días de guerra y retórica vacía, la fantasía del “cambio de régimen” también se desvaneció. Su intento de atacar las instalaciones nucleares de Isfahán fracasó estrepitosamente, ya que los estadounidenses perdieron una vasta flota de aviones sin lograr ningún resultado.

Trump también estaba obsesionado con el estrecho de Ormuz, prometiendo abrirlo. La Armada iraní había cerrado de facto la vía marítima a los buques estadounidenses y aliados tras el inicio de la guerra no provocada. Cualquier intento de cruzar el estrecho sin el consentimiento de Irán era una receta para el desastre.

Trump lanzó varias advertencias: reabrir el estrecho o enfrentarse a ataques contra las centrales eléctricas iraníes. Los plazos se modificaron de 48 horas a cinco días, luego a diez días y finalmente a 48 horas, antes de que finalmente cediera y aceptara la propuesta de 10 puntos de Irán.

Los cambios constantes en los objetivos de la inútil campaña militar estadounidense, desde el primer día hasta el cuadragésimo, revelaron una asombrosa falta de estrategia y claridad.

Incluso políticos y analistas estadounidenses condenaron la guerra como innecesaria e injustificada, y muchos de ellos incluso sugirieron la aplicación de la 25.ª Enmienda para destituir al megalómano presidente.

Más allá del fracaso estratégico, Estados Unidos sufrió graves daños militares y económicos a causa de los ataques de represalia de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ de Irán: 99 ataques en 40 días. Solo durante la primera semana, los ataques de represalia iraníes costaron a los contribuyentes estadounidenses más de mil millones de dólares, según informes.

El despliegue de portaviones y aviones de combate representó 630 millones de dólares, mientras que la pérdida de aviones F-15E en Kuwait sumó casi 300 millones de dólares, según un análisis de Press TV.

La guerra se había convertido en una trampa costosa para la administración Trump, ampliamente considerada un error de cálculo estratégico sin ganancias, solo pérdidas. Precisamente por eso, el papel del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue clave. Como no podía hacerlo solo, arrastró a Trump a la guerra innecesaria.

Un total de 99 oleadas de ataques con misiles y drones iraníes arrasaron bases estadounidenses en toda la región, obligando a las fuerzas estadounidenses a abandonar sus posiciones fortificadas y refugiarse en hoteles y oficinas.

Los estadounidenses han minimizado el número de bajas, especialmente el de muertos, pero estimaciones independientes cifran las muertes en cientos, si no miles.

La Quinta Flota en Baréin, bastión de la presencia militar estadounidense en la región, sufrió los daños más graves. Los ataques iraníes atacaron repetidamente su cuartel general en Manama, demostrando un nuevo modelo de guerra asimétrica e infligiendo daños irreparables a la infraestructura, los depósitos de municiones y los edificios de mando.

El poder aéreo estadounidense quedó completamente diezmado en la región. El 27 de marzo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) destruyó un avión E-3 Sentry AWACS valorado en 700 millones de dólares en la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí, junto con varios aviones de guerra electrónica y aviones de reabastecimiento en vuelo.

Días antes, Irán y las fuerzas de la Resistencia iraquí derribaron seis aviones cisterna KC-135 Stratotanker, pilares fundamentales del reabastecimiento aéreo. Días después, Irán logró derribar un caza furtivo F-35 Lightning II por primera vez en su historia.

Este activo multimillonario del ejército estadounidense fue atacado en el centro de Irán. Varios F-15, F-16, F-18, más de una docena de drones MQ-9 Reaper y más de 170 drones también fueron derribados o dañados. Cuatro radares AN/TPY-2 THAAD y una instalación de alerta temprana de Catar, valorada en mil millones de dólares, también fueron alcanzados.

El 3 de abril, considerado el “día más oscuro” para la Fuerza Aérea de EE. UU., un F-15E Strike Eagle, un A-10 Thunderbolt II, varios drones MQ-9 Reaper y plataformas de reconocimiento Hermes también fueron derribados por las defensas aéreas iraníes, que han mejorado considerablemente desde la guerra de los Doce Días.

Por otro lado, debido al cierre del estrecho de Ormuz para los buques estadounidenses y aliados, los precios del petróleo alcanzaron máximos de tres años, lo que tuvo repercusiones a nivel mundial. Los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron los 4 dólares por galón, y el diésel llegó a los 6 dólares en muchos Estados.

Las interrupciones en el suministro también afectaron al GNL, los fertilizantes y otras materias primas. Para empeorar las cosas, el índice de aprobación de Trump se desplomó al 36 %, el más bajo desde su regreso al cargo, con un 59% de desaprobación, el más alto de su carrera política. Ahora, los republicanos están preocupados por las elecciones de mitad de mandato.

Ahora, 40 días después de lanzar su guerra de agresión, Estados Unidos se ha visto obligado a aceptar la propuesta de diez puntos de Teherán: un alto el fuego permanente, el control iraní del estrecho de Ormuz, la aceptación del enriquecimiento de uranio, el levantamiento total de las sanciones, la derogación de todas las resoluciones de la ONU, una indemnización por la guerra, la retirada de las tropas estadounidenses de la región y el cese de los combates en todos los frentes, incluyendo la lucha contra el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá).

Esto no es un punto muerto. Es una derrota: histórica, innegable y aplastante. La era del poder estadounidense sin control en Asia Occidental ha terminado.

Irán se ha convertido en una superpotencia regional y el mundo debe aceptar este hecho innegable.

Sarwar Abas es un escritor y comentarista residente en Pakistán.

(Tomado de Hispantv)