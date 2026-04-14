A propósito de la futura Ley de la Vivienda algunos apuntes

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En el cronograma legislativo para el presente año uno de los proyectos de leyes que será sometido a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su aprobación es el de la Vivienda, sobre el cual la consulta popular del ahora anteproyecto generó las más diversas opiniones, sugerencias o inquietudes.

Tras este ejercicio participativo, que concluyó el 28 de febrero y permitió recoger criterios de la ciudadanía a través de plataformas digitales y canales electrónicos de comunicación, corresponde a especialistas y directivos del Ministerio de la Construcción (Micons) procesarlos en aras de presentar un texto más acabado y enriquecido a nuestros diputados.

Compleja tarea, por tratarse de un tema tan sensible como abarcador, agudo y polémico dado que la Revolución no ha podido aún satisfacer las necesidades en torno al fondo habitacional.

Y aunque algunos no lo consideren así, el bloqueo estadounidense ha impedido año tras año cumplir los planes de edificación y reparación de casas, apartamentos y edificios multifamiliares, por las limitaciones de recursos materiales y financieros, amén de deficiencias internas organizativas y de control y seguimiento.

Que le pregunten a cualquier compatriota que por esfuerzo propio haya tenido que asumir este desafío, o a esas tantas familias que los huracanes o intensas lluvias devastaron sus viviendas y no han podido recuperarlas totalmente.

En no pocas ocasiones escuché decir a dirigentes locales del Partido y gobierno que los principales planteamientos o solicitudes de las personas, que acudían a las oficinas del Poder Popular, de Vivienda o Planificación Física, eran respecto a problemas de vivienda, el enfrentamiento a las ilegalidades y los trámites jurídicos sobre el suelo.

Entonces cierta esperanza hay alrededor de la ley en proceso de creación, pues según expertos permitirá una mejor gestión en la producción de vivienda social, y ofrecerá mayor protección al derecho de propiedad, incluyendo su uso, disfrute y disposición.

Pero en honor a la verdad el debate suscitado en la consulta popular del Anteproyecto refleja las tensiones sociales que despierta esa futura legislación.

Marvelis Velázquez Reyes, directora de Asuntos Legales de la Vivienda en el Micons, contó recientemente a Cubadebate que los principales criterios giran en torno al límite de dos viviendas, con opiniones tanto a favor como en contra.

Algunos consideran que no deben existir límites en la cantidad de inmuebles en propiedad y otros aseguran que no se debería autorizar a tener dos, porque puede ser injusto con el déficit existente.

Según la funcionaria también ha sido bien recibida la eliminación de la confiscación por salida del país, en tanto otros temas tratados son la solicitud de legalización de viviendas en zonas de interés turístico y en medios básicos vinculados a Salud Pública.

De manera recurrente las personas se pronuncian, además, contra las dilaciones, trabas y la complejidad de los trámites, precisó Velázquez Reyes.

Aun cuando con opiniones de la ciudadanía el anteproyecto fue enriquecido durante el proceso de consulta popular, sería aconsejable que sus fundamentos, alcances y retos sean explicados por diversas vías a la población en los territorios, por especialistas y directivos de las delegaciones del Ministerio de la Construcción o del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.

Quién puede asegurar que no sigan las dudas o inquietudes en la población, máxime cuando la actual Ley General de la Vivienda ha sido modificada por nueve Decretos Leyes, y se encuentran vigente 127 normas de diferentes rangos aplicables a la misma, lo cual genera dispersión e incremento de trámites, lentitud y falta de control en su ejecución.

Tales acciones en materia de comunicación contribuirán a que sean más fructíferos los encuentros que, sobre el tema, deben tener los diputados o las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular con los electores antes de la aprobación de la nueva ley.

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