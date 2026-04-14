Impulsa Naciones Unidas desarrollo integral de niños en Holguín

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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) favorece el desarrollo integral de niños en situación de vulnerabilidad en la provincia de Holguín mediante proyectos que garantizan el suministro de medios escolares y la mejora de la infraestructura.

Yaima Cruz de la Cruz, jefa del departamento de Primera Infancia en la Dirección General de Educación, explicó que el organismo internacional respalda el sistema de atención y enseñanza en las edades tempranas a través de dos programas principales, los cuales cuentan con la colaboración de la tecnológica Igalia y la Generalitat Valenciana, de España.

Con el propósito de asegurar un proceso educativo en condiciones óptimas, la Unicef entregó recursos esenciales a hogares de niños sin amparo familiar y círculos infantiles, donativos que incluyen equipos de ventilación, microondas, refrigeradores, herrajes sanitarios, tanques de agua y mobiliario especializado, mencionó.

Como parte de la estrategia dirigida a la apertura de casitas destinadas a niños de madres trabajadoras, el organismo facilitó material didáctico y manuales técnicos que orientan la metodología para la creación y estandarización de estos centros alternativos, señaló.

Entre las instituciones beneficiadas sobresalen Los Criollitos, perteneciente a la Empresa de Cigarros Lázaro Peña, así como diversas instalaciones en los municipios de Moa, Báguano y zonas del Plan Turquino en Frank País, comentó.

Cruz de la Cruz informó que un componente clave de la cooperación son los kits de estimulación temprana, donados tras las afectaciones del huracán Melissa en octubre de 2025, los cuales están integrados por juguetes, artículos de higiene y medios de enseñanza como crayolas, lápices y hojas de colores.

La directiva destacó que el impacto de esta asistencia beneficia tanto a los infantes como a sus familias y al personal docente, quienes disponen de materiales de preparación específicos para elevar la calidad del aprendizaje.

Con la red escolar más extensa de Cuba, Holguín posee 65 círculos y 24 casitas, en los que se garantiza el cuidado y la formación de más de ocho mil pequeños, a la vez que se facilita la plena incorporación de la mujer a la vida laboral.

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