Venezuela aprueba ley para garantizar comercio ante “piratería” de EEUU

El Parlamento venezolano aprobó, por unanimidad, una ley para garantizar la libertad de navegación y comercio ante la piratería, los bloqueos y otros actos ilícitos de EE. UU.

“En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional aprobamos por unanimidad, en primera discusión, el Proyecto de Ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, los bloqueos y otros actos ilícitos internacionales”, recalcó el martes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Rodríguez sostuvo que Estados Unidos no respeta los derechos de los pueblos ni de las personas y afirmó que el país enfrenta un escenario de piratería similar al de la época colonial.

“Son dignos herederos de Sir Francis Drake, llamado ‘caballero’ por la reina Isabel I solo por ser un pirata en el Caribe”, añadió el presidente del órgano legislativo.

La medida se produce días después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara un “bloqueo total y completo” contra “todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”, al acusar al país sudamericano de robar “el petróleo de EE. UU.” y ordenar la confiscación de varios buques petroleros venezolanos bajo ese argumento.

Por su parte, el diputado venezolano Giuseppe Alesandrello subrayó que la ley tiene como objetivo proteger las relaciones comerciales del país y a los venezolanos frente a las acciones depredadoras del Gobierno de Estados Unidos en el mar venezolano.

Cabe destacar que el diputado del partido Acción Democrática, José Gregorio Correa, integrante del bloque opositor de la Asamblea Nacional, también respaldó el proyecto de ley que busca establecer una respuesta frente a los actos de piratería atribuidos a Trump y a su Gobierno en el mar Caribe.

Desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado numerosas víctimas, en el marco de su denominada lucha contra las drogas, con al menos 104 personas asesinadas.

Aunque la administración estadounidense presenta estas operaciones como parte de una ofensiva “antinarcóticos”, tanto analistas como el Gobierno venezolano sostienen que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano y apropiarse de los recursos naturales del país, en particular del petróleo.