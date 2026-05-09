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Cuba evoca a Celia Sánchez en su natalicio

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El primer ministro cubano, Manuel Marrero, evocó hoy a la heroína Celia Sánchez en el aniversario 106 de su natalicio.

«Cuando hablamos de Celia siempre trascienden su profunda sensibilidad y humanismo, su preocupación por todos, su lealtad a Fidel y su entrega absoluta a la Revolución», expresó en la red social X.

Además hizo alusión a las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz sobre la heroína de la sierra y el llano: «Había algo que era la calidad humana, la preocupación por la gente. Después de la guerra nunca se le olvidó nadie, era la madrina de todos los viejos guerrilleros».

El secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales, también hizo alusión a la fecha. «Celia siempre estará presente en la fidelidad, la lealtad, la sensibilidad y la pasión por la obra revolucionaria», expresó.

«Un pueblo con heroínas así es invencible», concluyó.

El 9 de mayo de 1920, en el municipio de Media Luna, en la oriental provincia de Granma, nació Celia Sánchez Manduley, patriota, revolucionaria y guerrillera, ser humano de valores incuestionables, sencilla y humilde.

De ella guarda el pueblo cubano los más sinceros recuerdos, por su sensibilidad y entrega sin límites a la obra en la que creía y a quienes más necesitan ser dignificados por ella.

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