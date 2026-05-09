Cuba felicita a Rusia por la victoria contra el fascismo

«El heroísmo y sacrificio demostrado por el pueblo soviético, que incluyó la muerte de 27 millones de sus compatriotas, permitió derrocar el avance del fascismo en Europa y la amenaza que significaba para el resto de la humanidad», expresó Rodríguez en la red social X.

Por su parte el primer ministro de la nación, Manuel Marrero, recordó la fecha y calificó la historia como un triunfo de la humanidad, que esta hoy bajo nuevas amenazas.

«A 81 años de que las imágenes del soldado fijando la bandera soviética en lo alto del Reichstag recorrieron el mundo, urge no olvidar el holocausto», aseveró.

El 9 de mayo de 1945 la Alemania nazi se rindió formalmente ante el Ejército Rojo. Se consumó de esa manera la victoria contra el fascismo en el continente europeo, liderada por la lucha y la resistencia de los pueblos, en especial, de los que formaban parte de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.