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Cuba felicita a Rusia por la victoria contra el fascismo

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El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, felicitó hoy al pueblo y gobierno de Rusia en ocasión del aniversario 81 de la Victoria de la Gran Guerra Patria.

«El heroísmo y sacrificio demostrado por el pueblo soviético, que incluyó la muerte de 27 millones de sus compatriotas, permitió derrocar el avance del fascismo en Europa y la amenaza que significaba para el resto de la humanidad», expresó Rodríguez en la red social X.

Por su parte el primer ministro de la nación, Manuel Marrero, recordó la fecha y calificó la historia como un triunfo de la humanidad, que esta hoy bajo nuevas amenazas.

«A 81 años de que las imágenes del soldado fijando la bandera soviética en lo alto del Reichstag recorrieron el mundo, urge no olvidar el holocausto», aseveró.

El 9 de mayo de 1945 la Alemania nazi se rindió formalmente ante el Ejército Rojo. Se consumó de esa manera la victoria contra el fascismo en el continente europeo, liderada por la lucha y la resistencia de los pueblos, en especial, de los que formaban parte de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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