Gobierno de Brasil lanzará plan federal contra el crimen organizado

El mandatario adelantó que la iniciativa será presentada la próxima semana y prevé una articulación entre el Ejecutivo federal, los estados y las policías regionales, además de cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos.

Durante un evento celebrado la víspera para anunciar inversiones vinculadas con la distribución eléctrica y el programa Luz para Todos, el gobernante dejó ver que la propuesta priorizará el combate a las facciones criminales, el tráfico de armas y las redes transnacionales.

“Estados Unidos habló tanto de combate al crimen organizado. Entonces Brasil está dispuesto, incluso porque la mayoría de las armas que capturamos de contrabando en Brasil vienen de Estados Unidos. Si quieren conversar seriamente, Brasil tiene propuestas para hacer que las cosas sucedan”, afirmó.

Lula se pronunció de ese modo después de la reunión bilateral que sostuvo el jueves con el presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con sus declaraciones sobre el encuentro, el líder brasileño presentó a Washington un plan estructurado en cuatro frentes para enfrentar el crimen organizado, aunque aclaró que el tema no formó parte oficial de la agenda.

El Gobierno del gigante sudamericano ha reforzado en los últimos meses su política de seguridad pública, con medidas como la aprobación de la llamada Ley Antifacciones, sancionada en marzo.

A través de una publicación en redes sociales en la que confirmó haber hablado con Trump sobre la lucha contra el crimen organizado, Lula destacó la experiencia de la Policía Federal en la lucha contra el tráfico de drogas y de armas.

“Nuestras aduanas ya están cooperando en este sentido. Creamos una base en la ciudad de Manaos con la participación de representantes de las policías de países de América del Sur para combatir el crimen organizado, el tráfico de armas y drogas en la frontera brasileña”, indicó.

El mandatario brasileño añadió que, si Estados Unidos quiere participar, estarán invitados.

“También necesitamos destruir el potencial financiero del crimen organizado y de las facciones. Esta es otra frente de trabajo importante en la que estamos actuando, y en la que estamos dispuestos a colaborar”, apuntó.

Precisó que esos temas integran el plan Brasil Contra el Crimen Organizado que se presentará la semana próxima.