Sabor a humillación o supervivencia: Barcelona-Real Madrid

Este domingo el Camp Nou de la capital catalana, será testigo de un partido especial. Cuenta con todos los ingredientes habituales para el morbo y muchos más, con el Barça virtualmente campeón de La Liga, y la “casa blanca” deseosa porque termine una contienda para el olvido.

Las perspectivas de una humillación en el Clásico de este domingo, crecen con celeridad. Un incidente en el vestuario merengue terminó con multa de medio millón de euros para los protagonistas, el francés Aureliene Tchouameni y el uruguayo Fede Valverde.

Aunque ambos pidieron perdón y el club no adoptó sanciones deportivas disciplinarias, el caso es que el sudamericano estará de baja entre 10 y 14 días, por un golpe en la cabeza y sutura de tres puntos en la frente.

Por si fuera poco, días antes el lateral Alvaro Carreras admitió en redes sociales de un asunto puntual (los medios hablan de un bofetón que le propinó el central germano Antonio Rudiger).

En momentos en que se especula con la llegada en el verano de un nuevo entrenador, descartado ya el alemán Jurgen Kloop por razones personales, también el cuadro merengue lleva más de una semana cuestionando el comportamiento del atacante francés Kylan Mbappé.

Kiki se lesionó, pero en la preparación del partido contra el Espanyol y durante el cotejo, estuvo ausente. Fotos publicadas en redes sociales lo ubicaron de paseo con su novia por Italia.

Aun así, volverá Mbappé para el Clásico y su compatriota Tchouameni será titular, lo mismo que otro galo, Eduardo Camavinga, en horas bajas por su error en el partido crucial de Champions ante el Bayern Munich.

Sin su astro Lamine Yamal, lesionado, los culés confían en las prestaciones de su director de orquesta en el medio campo, Pedri González, Rahsford, Fermín y Lewandowski en el ataque, y el buen portero Joan García.

Por cierto, la única noticia alentadora del Real Madrid será el regreso a la titularidad del guardameta Thibaut Courtois, recuperado de una lesión.

A 11 puntos de los azulgrana y con sólo cuatro jornadas restantes, tendrían que perder los actuales líderes todos los partidos frente al Alavés, Betis y Valencia, además con el Real Madrid.

Al Barcelona le basta un empate para coronarse campeón el mismo domingo del Clásico, lo cual subrayaría la humillación de los merengues.

Alineaciones probables:

Barcelona:

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo

Mediocampistas: Eric García, Pedri

Atacantes: Marcus Rashford, Gavi, Fermín López;

Robert Lewandowski

Real Madrid:

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García

Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Manuel Pitarch y Jude Bellingham

Delantero: Vinícius Jr, Kylian Mbappé