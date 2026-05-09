Combatientes de Cuito Cuanavale incondicionalmente al lado de Cuba

En declaraciones a Prensa Latina, Galiano manifestó que estarán siempre al lado del pueblo cubano, tanto en la vía diplomática, como en la vía militar y en cualquier circunstancia.

“Cuba para nosotros no es un socio comercial, es un hermano, por lo que nosotros incondicionalmente estamos en la misma trinchera que el pueblo cubano, como mismo estuvieron con nosotros acá desde 1975. Si hubiera necesidad de irnos para la guerra, nosotros vamos”.

Las expresiones de solidaridad surgen en un momento en que la Isla enfrenta una difícil situación debido al recrudecimiento del bloqueo de más de seis décadas impuesto por Estados Unidos, a través de un cerco petrolero y nuevas medidas coercitivas y sanciones para quienes tengan negocios con Cuba.

Al mismo tiempo, Washington no ha dejado de amenazar con acciones militares.

El presidente del Focobacc destacó a Prensa Latina las excelentes relaciones de esa organización con la Embajada cubana y la agregaduría militar.

Al respecto exaltó la donación de 26 libros y una bandera cubana, efectuada la víspera, y dijo que debe ser la primera de muchas para contribuir al objetivo común de preservar la historia.

Galiano comentó que la Focobacc quiere reunir en su biblioteca todas las obras y materiales audiovisuales posibles que hablan sobre la Batalla de Cuito Cuanavale, una acción decisiva para la expulsión definitiva de los sudafricanos de territorio angoleño, para lograr la independencia de Namibia y poner fin al régimen del apartheid en Sudáfrica.

La donación hecha por la misión cubana, que fue posible gracias a la generosa contribución del Centro Fidel Castro Ruz, y en particular a su director, René González, constituye para Galiano un tesoro valioso, pues los libros están escritos por personas que participaron en la gesta.

Señaló que la idea para esta colaboración surgió hace dos años, en Cuito Cuanavale, cuando durante las celebraciones por el 23 de marzo, fecha en que se conmemora la victoria de la contienda, conversó con el embajador León sobre el objetivo de la Focobacc de preservar la historia, y este le prometió su apoyo.

En sus palabras, el presidente del Focobacc realzó la figura del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, a quien consideró una figura ineludible en el proceso histórico de Angola y del mundo, y manifestó que también los angoleños lo honrarán en el año del centenario de su natalicio.