UNE prevé afectación de 1740 MW en horario pico este sabado

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La Unión Eléctrica informa que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1922 MW a las 22:00 horas, por salida imprevista de la unidad 3 de la CTE Renté.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4239 MWh, con 572 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1390 MW, la demanda 2790 MW con 1422 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1350 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 358 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se pronostica para el pico la entrada de la unidad de la CTE Antonio Guiteras (en proceso de arranque) con 200 MW.

Con este pronóstico se estima que para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1590 MW con una demanda máxima de 3300 MW, para un déficit de 1710 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1740 MW en este horario.

08:38 horas. En Línea con el SEN la CTE Antonio Guiteras de Matanzas. (Con información UNE-Minem)

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