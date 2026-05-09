Global Big Day 2026, donde cada ave cuenta

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Este 9 de mayo, Día Mundial de las Aves Migratorias (conocido en el ámbito ornitológico como Global Big Day), la comunidad internacional de observadores de aves, estudiosos, fotógrafos de naturaleza y apasionados ecologistas, todos volverán a salir a las ciudades, campos y costas para reportar la presencia de esas criaturas aladas y compartir sus instantáneas y audios en las redes sociales.

La celebración, de carácter anual, vuelve a tener como premisa la importancia de la ciencia ciudadana para la preservación de las especies en todo el planeta. Por eso se ha promocionado desde hace varios años el uso de la web eBird, con su aplicación homónima para celulares, la cual puede emplear cualquier usuario.

“Si tienes cinco o diez minutos libres, registra tus observaciones de aves en eBird en línea o con nuestra aplicación móvil gratuita. Si dispones de más tiempo, envía varias listas de aves a lo largo del día. ¡Nunca se sabe qué podrías avistar! Tus observaciones nos ayudan a comprender mejor las poblaciones de aves del mundo mediante recursos como los mapas animados de abundancia que te ofrece eBird Science”, destaca la plataforma web por estos días.

Según las estadísticas recopiladas en 2025, fueron consignados más datos sobre aves en un solo día como nunca se había logrado. Las cifras sobrepasaron las 1,7 millones de personas participantes y se observaron más de 7 mil 900 especies. Con estos números, los directivos de la casa matriz de dicha iniciativa, el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, aspira superar en 2026 las 8 mil especies avistadas en todo el orbe.

Desde Cuba －país líder en la región del Caribe desde hace cuatro años en ediciones anteriores del evento－, también se ha potenciado un hobby que, si bien puede realizar cualquier persona que le atraiga el tema, para ello no deben olvidarse las principales normas éticas. Los especialistas resaltan que no deben estresarse a los animales con la colocación excesiva de cantos o reclamos para atraerlos, sobre todo en el actual periodo, cuando muchos de los pájaros están en temporada de apareamiento. Por otro lado, se debe ser cuidadoso para no perturbar sus hábitats mientras anidan, además de evitar la aglomeración innecesaria de grupos de personas en sitios claves donde ellos buscan refugio o alimentos.

El archipiélago cubano, con un arsenal colorido de especies y un alto endemismo donde destaca el tocororo (Priotelus temnurus), el zunzuncito (Mellisuga helenae), la cartacuba (Todus multicolor), el catey (Psittacara euops) o el carpintero verde (Xiphidiopicus percussus) y muchas otras, volverá a estar sin dudas en la cima de los registros. Asimismo, se exhortó a usar el hashtag #GlobalBigDay en las redes sociales mientras se postean las imágenes durante los recorridos por cada lugar.

Independientemente de que existen los llamados puntos calientes (hotspots) para las observaciones en nuestro país, como el Parque Nacional Península de Guanahacabibes, el Parque Nacional de Viñales, la Reserva Ecológica Sierra del Rosario, el Gran Parque Natural Montemar o el Paisaje Natural Protegido Topes de Collantes, la realidad es que desde el portal de una casa la gente puede aportar su granito de arena enviando los registros de especies tan comunes como los gorriones, totíes, tojositas, garzas y tomeguines. “Esperamos que formes parte de nuestro equipo global de observación. Diviértete, disfruta de las aves que encuentres, mantente a salvo y comparte tus avistamientos con fotos y grabaciones de audio. Porque en nuestro mundo, cada ave cuenta”.

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