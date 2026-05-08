Nuevas sanciones agravan situación del país, en la misma medida en que fortalecen la determinación de defender la Patria

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«Nuestro pueblo ya conoce la crueldad detrás de las acciones del Gobierno de EE. UU. y de la saña con la que es capaz de atacarlo», afirmó, por medio de X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tras ser anunciadas este jueves, por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, sanciones efectivas en virtud de la orden ejecutiva firmada el pasado 1ro. de Mayo.

Aseveró que, tanto la Mayor de las Antillas como el resto del mundo, comprenden que esa actitud hostil se trata de «una agresión unilateral contra una nación y una población cuya única ambición es vivir en paz, dueños de su destino y sin la interferencia perniciosa del imperialismo estadounidense», sentenció.

El mandatario precisó además que, las medidas de cerco económico anunciadas este jueves, agravan la situación ya difícil que enfrenta el país, «en la misma medida que fortalece nuestra determinación de defender la Patria, la Revolución y el Socialismo», remarcó.

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