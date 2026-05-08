Impulsan desde las comunidades el movimiento «Mi Barrio por la Patria»

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Con el propósito de fortalecer la participación popular y acompañar desde las comunidades la implementación de las prioridades del país, comienza desde este jueves el movimiento popular-participativo Mi Barrio por la Patria, una iniciativa concebida para consolidar el trabajo comunitario y continuar perfeccionando el sistema del Poder Popular.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado, destacó en conferencia de prensa que el movimiento representa una nueva etapa de transformación en barrios, comunidades, circunscripciones y consejos populares a nivel nacional.

Subrayó que la iniciativa surge en un escenario marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, y se desarrolla en el contexto del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro y del aniversario 50 de la creación de los Órganos del Poder Popular.

Mari Machado explicó que, frente a las dificultades, «la mejor manera de responder es hacer desde la comunidad, desde el barrio, desde la solidaridad y desde la unidad», al tiempo que reafirmó la voluntad de continuar defendiendo el sistema político cubano y las conquistas de la Revolución.

Expresó que el movimiento se implementará en más de 12 000 circunscripciones desde los disímiles sectores económicos y sociales estructurado en tres frentes principales: seguridad, participación y productividad, capaces de adaptarse a las condiciones de cada comunidad.

Barrio Seguro, promueve la participación de tareas para la defensa de la Patria, además de la seguridad y protección ante situaciones de desastres con el apoyo de la Defensa Civil, el enfrentamiento al delito y el trabajo preventivo en los barrios.

En segundo lugar, Barrio Productivo, está dirigido a potenciar las producciones y los servicios locales para satisfacer necesidades comunitarias, con la incorporación de todos los actores económicos, estatales y no estatales, y el impulso al trabajo voluntario en organopónicos, parcelas y otros espacios productivos.

El tercer eje, Barrio Participativo, fomentará la incorporación consciente de la ciudadanía a la transformación de sus comunidades, con énfasis en el trabajo comunitario integrado y el fortalecimiento del control popular.

«Queremos que el pueblo sea la voz activa y precisa que evalúe, conduzca y proponga su futuro desde la gestión de gobierno», acotó.

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