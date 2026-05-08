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Canciller cubano denuncia en ABC agresión multidimensional de EEUU

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El canciller Bruno Rodríguez denunció hoy en entrevista con ABC la agresión multidimensional de Estados Unidos contra Cuba, con graves daños por el cerco energético y las nuevas medidas coercitivas secundarias.

En un mensaje publicado en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores informó que concedió una entrevista al medio estadounidense, en la que reiteró la disposición de Cuba al diálogo con el gobierno de Washington, siempre sobre la base del respeto a la soberanía y autodeterminación de la isla.

La víspera, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca el 1 de mayo de 2026, que calificó como un «acto de agresión económica despiadada» que eleva a niveles extremos el bloqueo contra la isla.

La Cancillería también condenó la inclusión de las empresas Gaesa y MoaNickel S.A. en la Lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como primera medida coercitiva derivada de esa orden.

El comunicado oficial advirtió que estas acciones multiplican los efectos extraterritoriales del bloqueo, con la aplicación de sanciones secundarias a empresas, bancos y entidades extranjeras, incluso si sus negocios en territorio estadounidense no están vinculados con Cuba.

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