Explosiones sacuden el sur de Irán cerca del estrecho de Ormuz

Según las fuentes, las detonaciones ocurrieron en instalaciones portuarias y zonas cercanas al estratégico corredor marítimo, mientras autoridades militares iraníes acusaron a Estados Unidos de violar el alto el fuego y amenazaron con responder a cualquier agresión.

La agencia semioficial Tasnim citó a fuentes locales que señalaron que parte de las explosiones estuvo relacionada con operaciones de advertencia realizadas por la Armada de la Guardia Revolucionaria contra embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho sin autorización.

Por su parte, la televisión estatal iraní indicó que una de las explosiones ocurrió en el muelle Bahman, en la isla de Qeshm.

Un oficial militar iraní, citado bajo anonimato, afirmó que fuerzas iraníes atacaron unidades hostiles en la región tras un supuesto ataque estadounidense contra un petrolero iraní.

La agencia Fars informó además sobre intercambios de disparos entre el ejército iraní y “elementos hostiles” en la isla de Qeshm, así como daños en instalaciones comerciales del puerto.

Posteriormente, Tasnim reportó que dos drones fueron derribados por sistemas de defensa aérea iraníes sobre Bandar Abbas, sin precisar su procedencia.

Según un portavoz del Cuartel General Khatam al-Anbiya, Estados Unidos habría atacado un petrolero iraní y otras embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz y frente a las costas de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos.

El portavoz aseguró que las fuerzas armadas iraníes respondieron atacando buques de guerra estadounidenses desplegados en la región y advirtió que Teherán responderá “con firmeza y sin vacilación” ante cualquier agresión.

Fuentes iraníes citadas por Tasnim afirmaron que la armada iraní lanzó misiles y drones contra tres destructores estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz, causando daños a algunas de esas embarcaciones.

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró en un comunicado que sus fuerzas interceptaron ataques iraníes “no provocados” y respondieron con operaciones defensivas de precisión contra instalaciones militares iraníes, incluidos centros de mando y reconocimiento.

El CENTCOM afirmó que ningún destructor estadounidense fue alcanzado directamente y que todos sus activos permanecen operativos.

La situación ocurre en medio de una frágil tregua entre Estados Unidos e Irán anunciada el pasado 8 de abril tras semanas de enfrentamientos indirectos y ataques cruzados en la región.

El estrecho de Ormuz constituye una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, por donde transitan diariamente cerca de 20 millones de barriles de petróleo y una quinta parte del comercio global de gas natural licuado.