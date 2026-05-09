Voz de Cuba en Ginebra contra brecha digital y medidas unilaterales

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En el marco del 29º período de sesiones de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas, celebrado en Ginebra el pasado 21 de abril, Cuba tomó la palabra para exponer con claridad los desafíos que enfrentan los países en desarrollo en la construcción de una sociedad de la información verdaderamente inclusiva.

La intervención del viceministro primero de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez Hernández, se centró en el análisis de los progresos realizados en la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, tanto a nivel regional como internacional.

El evento, de vital importancia para trazar el rumbo de la cooperación digital global, sirvió como escenario para que Cuba denunciara las profundas asimetrías estructurales y las brechas tecnológicas que persisten, y que resultan particularmente gravosas para las naciones con menos recursos.

Entre los principales elementos analizados por la delegación cubana destacó la necesidad de preservar, en el proyecto de resolución correspondiente, los enunciados que reflejan los intereses fundamentales de los Estados miembros, con énfasis en las necesidades de los países en desarrollo. Rodríguez Hernández subrayó que muchos de estos intereses, consolidados en resoluciones anuales, no solo mantienen plena vigencia sino que han visto reforzada su pertinencia en el contexto global actual.

Por ello, su llamado a garantizar un mecanismo de consulta inclusivo con todos los miembros de la Comisión buscó evitar que los textos finales omitan demandas legítimas, especialmente aquellas relacionadas con el financiamiento, la transferencia de tecnología y el respeto a la soberanía nacional en el entorno digital.

La posición de Cuba en este asunto fue inequívoca y se articuló en torno a varios ejes sustantivos. En primer lugar, y de manera absolutamente imprescindible, se ratificó el rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al Derecho Internacional y a la Carta de la ONU, que frenan el desarrollo de la sociedad de la información, limitan el acceso equitativo a las tecnologías y socavan la cooperación internacional.

Esta denuncia, habitual en la diplomacia cubana, adquiere especial relevancia en el ámbito digital, donde el bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos dificulta la adquisición de equipos, software y servicios tecnológicos necesarios para la conectividad y la innovación en la isla.

Además, la delegación cubana reafirmó su compromiso con la visión original de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información: una sociedad centrada en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo. En ese sentido, defendió el principio de igualdad soberana de todos los Estados y subrayó que la gobernanza de tecnologías como Internet, los datos y la inteligencia artificial requiere la participación equitativa y significativa de todos los Gobiernos, en sus respectivos roles y responsabilidades. Este planteamiento busca contrarrestar cualquier intento de imponer modelos unilaterales de gobernanza digital que excluyan a las naciones del Sur global.

Otro aspecto central de la intervención cubana fue la urgencia de enfrentar la persistente brecha tecnológica mediante el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la transferencia de tecnología en condiciones favorables hacia los países en desarrollo.

Asimismo, se insistió en la necesidad de incrementar y diversificar las fuentes de financiamiento, garantizando recursos adecuados, accesibles, predecibles y sostenibles, en línea con lo dispuesto en el Compromiso de Sevilla sobre financiación para el desarrollo. Cuba instó a implementar mecanismos financieros innovadores que permitan a las naciones con economías vulnerables avanzar en su digitalización sin quedar sometidas a condiciones predatorias.

Por último, el viceministro primero de Comunicaciones abogó por una racionalización del marco institucional, subrayando la necesidad de convergencia entre la implementación de los resultados de la Cumbre Mundial y el Pacto Digital Mundial. Su propuesta fue clara: no deben crearse nuevos mecanismos, sino integrar los compromisos del Pacto en las estructuras, foros y entidades ya existentes, como la propia Comisión, el Foro de Gobernanza de Internet y el Foro de la CMSI.

De este modo, Cuba no solo expuso su realidad marcada por las restricciones externas y las limitaciones estructurales, sino que ofreció una hoja de ruta práctica para que la cooperación digital no deje a nadie atrás, reafirmando su voluntad de trabajar responsablemente por un proyecto de resolución equilibrado y ambicioso.

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