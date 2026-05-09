China acoge Conferencia Mundial de Marcas Moganshan

El evento sesionará hasta el 12 de mayo en el distrito de Deqing, ciudad de Huzhou, con motivo del décimo Día de la Marca China.

La conferencia tiene como tema “Las marcas hacen un mundo mejor” y prevé decenas de actividades orientadas a promover la internacionalización de las empresas chinas y el intercambio global en ese sector.

Durante la ceremonia, las marcas chinas Dong Feng Automobile y Vivo estrecharon la cooperación con países del Sur Global.

La primera donó un vehículo eléctrico para facilitar el trabajo de la agencia informativa latinaomericana Prensa Latina, con sede en Cuba; mientras que la segunda entregó un kit de filmación al equipo de presidencia de Uruguay.

Los organizadores señalaron que la construcción de marcas constituye un símbolo importante del desarrollo de alta calidad y una vía para responder a las demandas de mejores condiciones de vida de la población.

Las autoridades destacaron que este año marca el inicio del XV Plan Quinquenal y una nueva etapa para las marcas chinas, enfocada en calidad, innovación, proyección global e impulso cultural.

El presidente de la Asociación de Empresas de Comercio Exterior y Cooperación Económica de China, Tong Jisheng, afirmó que muchas compañías nacionales limitan su visión de expansión internacional a Europa y Estados Unidos.

Tong señaló que las oportunidades en Asia, África y América Latina vinculadas a la Iniciativa de la Franja y la Ruta superan actualmente la demanda de los mercados occidentales tradicionales.

El directivo subrayó que la internacionalización de las marcas chinas debe combinar mercados desarrollados y países en desarrollo para lograr un crecimiento estable y sostenible.

Tong indicó además que las empresas chinas no deben depender únicamente de modelos occidentales y recomendó aprender de experiencias prácticas acumuladas por compañías estatales y privadas del país.

El funcionario apuntó que las pequeñas y medianas empresas necesitan avanzar de forma gradual y distribuida en su expansión internacional para fortalecer su competitividad en los mercados de destino.

También defendió la creación de cadenas globales de suministro y valor que integren recursos internacionales con los países de producción y comercialización.

Tong afirmó que las empresas deben combinar comercio e inversión, impulsar la internacionalización del capital y el conocimiento, y promover la producción local junto con las ventas en los mercados de destino.

China impulsa desde hace años una estrategia de fortalecimiento de marcas nacionales como parte de su transición hacia un modelo económico basado en innovación, consumo interno y apertura de alto nivel.