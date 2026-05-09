Discurso del Presidente de Rusia con motivo del Día de la Victoria

Vladímir Putin: ¡Les felicito por el Día de la Victoria, nuestra fiesta sagrada, luminosa y más importante!

Honramos sagradamente los preceptos y el legado de los soldados de la Victoria. El cuidado de la Patria une a todo nuestro país, a todo el pueblo de Rusia. Para nosotros, es una cuestión de honor preservar la memoria de los acontecimientos de la Gran Guerra Patria, de su historia auténtica y sus héroes verdaderos.

Siempre recordaremos la hazaña del pueblo soviético, lo que fue precisamente él quien hizo la contribución decisiva a la derrota del nazismo, salvó a su país, salvó al mundo, puso fin al mal total e implacable, devolvió la soberanía a aquellos Estados que se rindieron ante la Alemania hitleriana y se convirtieron en cómplices sumisos de sus crímenes. <…>

El 22 de junio de 1941 es una de las fechas más trágicas y dolorosas de nuestra historia. Este año se cumplirán 85 años del inicio de la Gran Guerra Patria.

Los nazis agredieron traicioneramente a la Unión Soviética, planearon la conquista del país y sus riquísimos recursos, la destrucción total de la cultura, nuestro patrimonio histórico y, finalmente, el exterminio, la esclavización y el genocidio de todo el pueblo soviético multiétnico. Sí, de todos los pueblos, naciones y etnias de la Unión Soviética.

Para implementar estos fines criminales se reunieron fuerzas de toda Europa. Parecía que los estrategas nazis lo habían calculado todo meticulosamente. Todo menos una cosa: lo que se llama el carácter ruso y la fortaleza espiritual del pueblo soviético. <…>

Inclinamos nuestras cabezas ante los caídos en combate. Ante aquellos que fueron torturados en la ocupación y en cautiverio, que murieron de hambre durante el asedio de Leningrado, en otras ciudades y pueblos asediados. Ante todos los que dieron su vida por la Patria, por Rusia. Inclinamos nuestras cabezas ante la memoria de hijos, hijas, padres, madres, abuelos, bisabuelos, esposos, esposas, hermanos, hermanas, familiares y amigos.

La gran hazaña de la generación vencedora inspira a los soldados que hoy cumplen con las tareas de la operación militar especial. Ellos se enfrentan a una fuerza agresiva que está armada y respaldada por todo el bloque de la OTAN.

A pesar de esto, nuestros héroes avanzan.

Junto a los soldados rusos están los obreros, diseñadores, ingenieros, científicos e inventores. Ellos continúan las tradiciones de sus predecesores, apoyándose en la experiencia bélica moderna, crean modelos de armamento avanzados y únicos, y despliegan ampliamente su producción. <…>

Estoy firmemente convencido de que nuestra causa es justa. ¡Estamos unidos! ¡La Victoria siempre ha sido y siempre será nuestra!

¡Gloria al pueblo vencedor! ¡Gloria a los veteranos! ¡Gloria a las Fuerzas Armadas de Rusia!

¡Felicidades en esta fiesta! ¡Feliz Día de la Victoria! ¡Hurra!