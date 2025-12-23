Lavrov tilda de doble rasero las decisiones antirrusas de la Unesco
Las decisiones tomadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre objetos de patrimonio cultural ubicados en la península de Crimea a favor de Ucrania muestran una política de doble rasero de esta institución, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.
“Existe un doble rasero, que se manifiesta claramente en la adopción por parte del Consejo Ejecutivo [de la Unesco] de decisiones antirrusas sobre Crimea y Ucrania, decisiones que van mucho más allá del mandato de esta organización”, declaró en su intervención ante la Asamblea de la Comisión de la Federación de Rusia para Asuntos de la Unesco.
En este contexto, subrayó que en los últimos años, Occidente ha hecho todo lo posible “para politizar la labor de la Unesco y ucranizar su agenda”.
De acuerdo con Lavrov, la parte rusa considera alentadora la victoria en las elecciones del director general del organismo, Jaled Anani, que se ha pronunciado a favor de la despolitización.
“Acogemos con satisfacción la disposición del nuevo director general a fortalecer el papel de los Estados miembros en la gestión de la organización, garantizar su transparencia financiera y rendición de cuentas”, destacó.
Por otra parte, informó que Rusia participará en las próximas elecciones al Consejo Ejecutivo de la Unesco.
