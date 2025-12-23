Lavrov tilda de doble rasero las decisiones antirrusas de la Unesco

“Existe un doble rasero, que se manifiesta claramente en la adopción por parte del Consejo Ejecutivo [de la Unesco] de decisiones antirrusas sobre Crimea y Ucrania, decisiones que van mucho más allá del mandato de esta organización”, declaró en su intervención ante la Asamblea de la Comisión de la Federación de Rusia para Asuntos de la Unesco.