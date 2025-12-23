Presidente Maduro reafirma respeto a inversores y contratos petroleros

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 16 segundos

El presidente Nicolás Maduro aseguró este lunes que Venezuela respeta a los inversionistas y cumple los contratos petroleros, como el de la empresa estadounidense Chevron. Durante la Expo Motores Productivos 2025, celebrada en Coche, el jefe de Estado declaró que los «inversionistas que viven bajo el respeto de la normativa nacional, la Constitución, la Ley de Hidrocarburos, bajo contrato» encontrarán en Venezuela un socio de palabra.

De esta manera, el mandatario reafirma que el Gobierno Bolivariano cumple con sus compromisos legales, pese a la agresión multiforme impulsada por la Administración Trump contra el país, que ha incluido la amenaza de un bloqueo naval y la incautación de dos buques con petróleo venezolano.

LEA TAMBIÉN:

AN de Venezuela aprueba ley para garantizar libertad de comercio ante piratería de EE. UU.

Durante su alocución, el presidente Maduro agregó: «Cuando firmamos un contrato de acuerdo a la Constitución y la ley, eso se cumple, llueva, truene o relampaguee, como está pasando con Chevron (…) Más allá de los conflictos circunstanciales, momentáneos que podamos tener con la actual administración, con Chevron se cumple a rajatabla el contrato”. Esta afirmación se produce luego que zarpe un buque de la empresa estadounidense, cargado con crudo venezolano.

La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó este domingo a través de su canal de Telegram la salida del buque Canopus Voyager “con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos”. La funcionaria aseguró que la operación se realizó en “estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos por la industria petrolera nacional, en el marco de los contratos vigentes con la compañía”.

En este mismo contexto, el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Héctor Obregón, señaló que la planificación petrolera del presente año ha sido exitosa, registrando un crecimiento sostenido de la producción mes a mes. Esta evolución permitió alcanzar la cifra de un millón doscientos mil barriles diarios.

Obregón también indicó que, gracias a la aplicación de la Ley Antibloqueo, se consolidaron veintidós Contratos de Participación Productiva (CPP). Asimismo, destacó un aumento del 22 % en los niveles de refinación, lo cual ha garantizado el suministro de combustible necesario para el desarrollo industrial y el abastecimiento de la población venezolana.

Visitas: 2