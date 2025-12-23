Aconteció Foro de alianza empresarial en Cienfuegos

Compartir en

Representada por la Cámara de Comercio de la provincia de Cienfuegos, la Empresa Servicios generales León S. U. R. L. realizó un foro de alianza empresarial con varias firmas comerciales radicadas en Cuba.

“A partir de las oportunidades que ofreció la Feria Internacional de La Habana este año, la invitación para llegar al centro del país contó con la intención de firmar contratos para potenciar el comercio mayorista y minorista”, dijo Boris León Villavicencio, socio único de la mediana empresa sureña.

Pedro González Pérez, Director de negocios, explicó que “Servicios generales León realiza tareas comunales, construcción y mantenimiento de inmuebles (principalmente en Varadero y Villa Clara), ventas directas, importación de equipos, transportación de cargas, chapistería, pintura y tapicería de autos.”

Diversos intereses manifestaron los representantes de empresas como Mercomex, Lácteos Mariel y Thai Binh Global Investment Corp. quienes también escucharon las posibilidades de inversión con la participación del Grupo empresarial de Comercio en Cienfuegos.

FIRMA DE CONTRATO ENTRE SERVICIOS GENERALES LEÓN Y LÁCTEOS MARIEL

Aunque la concreción de los contratos para la inversión y puesta en marcha de varias oportunidades para los cienfuegueros pudiera ser en los próximos meses, antes del cierre de este reporte quedó lista la firma de negociación entre Empresa Servicios generales León S. U. R. L. y Lácteos Mariel, empresa radicada en la Zona especial de desarrollo Mariel para la comercialización de helado, yogurt, quesos y otros derivados de la leche de vaca provenientes de Italia.

