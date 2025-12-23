Feria agrícola en Cienfuegos por el fin de año

Compartir en

Desde horas tempranas de este martes 23 de diciembre en la Calzada de Dolores, de la Perla del Sur, se desarrolló una feria comercial agrícola, a propósito de las festividades por el fin de año y en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución Cubana.

Participaron en ella entidades de la agricultura, la industria alimentaria, el comercio y el sector privado, las cuales le ofertaron a la población una serie de productos, a la manera de viandas, hortalizas, pastas, conservas, carnes y embutidos.

Así lo pudieron constatar Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, y Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora, durante el recorrido efectuado por el lugar.

Las máximas autoridades del territorio intercambiaron con directivos y comercializadores de los diversos puntos de venta, además de escuchar los criterios del pueblo en cuanto a la variedad y coste de las ofertas alimenticias.

También los dirigentes constataron el cumplimiento de las resoluciones establecidas de acuerdo a los precios de los productos y las diversas plataformas de pago lo establecido por la dirección del país y el Gobierno de Cienfuegos.

